البرلمان العربي: المفاوضات مع إيران يجب أن تشمل وقف تدخلها بالمنطقة

أكد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، أن المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي يجب أن تشمل ترتيبات للحد من تدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية وتعالج القلق من سياساتها الإقليمية.

وقال رئيس البرلمان العربي خلال كلمة له اليوم، إن المفاوضات الجارية مع إيران يجب أن تراعي التوصل لاتفاق شامل يمنعها من امتلاك سلاح النووي أو تطوير برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن قلقه إزاء قرار إيران زيادة تخصيب اليوارنيوم ويدعو لوجود صوت عربي في المفاوضات الجارية معها بشأن الاتفاق النووي.

روحاني يهدد برفع إيران تخصيب اليورانيوم

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، هدد اليوم بأن طهران بإمكانها أن تخصب اليورانيوم بنسبة 90% وهي النسبة التي تمكن من إنتاج سلاح نووي.

وكان روحاني، قال في السابق أيضا إنه كان بإمكان طهران التخصيب بنسبة 60%، واليوم، إذا أردوا، يمكننا أن نقوم بالتخصيب بنسبة 90%، لكنهم قرروا الالتزام بوعدهم، وعدم البحث عن قنبلة نووية.

وقال روحاني إنه تم التعبير عن مخاوف في أوروبا والولايات المتحدة من أن إيران بدأنا التخصيب بنسبة 60% ما يعني أن نكون قادرين على الوصول إلى 90% (عتبة الاستخدام العسكري) دفعة واحدة لكن هذا خطأ، مؤكدا أن أنشطتهم النووية سلمية ولا يريدون الحصول على القنبلة الذرية.

ودعا روحاني الولايات المتحدة والدول الأخرى الامتثال الكامل للقرار 2231 والاتفاق النووي، حتى تعود طهران الى التزاماتها بموجب الاتفاق.

استهداف نطنز يستفز طهران

يذكر أن منشأة نطنز النووية تعرضت، الأحد الماضي، إلى هجوم استهدف أجهزة الطرد المركزي ما دمر قسمًا كبيرًا من الأجهزة في هذه المنشأة المحصنة.

وردًا على الهجوم، أعلنت طهران أنها ستعوض الأجهزة المستهدفة بألف جهاز متطور جديد، وتبدأ التخصيب بنسبة 60%.

عودة جديدة لمباحثات الاتفاق النووي مع إيران

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، وبعدها بدأت إيران عام 2019 عملية متواصلة للتخلي عن التزاماتها وفق الاتفاق النووي، فتعرضت لعقوبات شملت صادرات النفط والغاز والنظام المصرفي والمالي.

ومن المقرر أن تستأنف اليوم المباحثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية.