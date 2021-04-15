اليوم .. أول ظهور لماجد الكدواني في مسلسل «ولاد ناس»

يظهر الفنان ماجد الكدواني كضيف شرف في الحلقة الرابعة من مسلسل "ولاد ناس"، وكان العمل قد قدم حالة استثنائية خاصة نسجها داخل كل بيت مصري فور بدء عرضه عبر عدد من القنوات الفضائية ضمن السباق الدرامي الرمضاني.

وذلك لما يطرحه العمل من قضية إجتماعية وإنسانية تخترق ملف شائك لم تتطرق له الدراما من قبل، هو ملف المدارس الخاصة والدولية وما يجري بداخلها من استغلال للأسر المصرية، كما يتطرق العمل لعلاقة الأباء بأولادهم وانشغالهم بتفاصيل الحياة المتسارعة على حساب تربية أبنائهم، وتجاهلهم لإقامة علاقة أسرية سليمة مع الأبناء.

ومنذ عرض الحلقة الأولى للعمل بدأت ردود الفعل الإيجابية تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة لأنه يمس الكثير من الأسر المصرية ويقترب من قضايا إجتماعية بارزة في المجتمع المصري، خاصة بعد المشهد الأصعب في العمل حتى الأن وهو مشهد حادث أتوبيس الأطفال، ثم تصاعدت الأحداث بمشاهد مؤثرة لأسر الأطفال في للمستشفى التي تم نقلهم إليها.

ويمثل العمل عودة قوية للأعمال الدرامية الإجتماعية فى أجواء من الإثارة والترقب ويلقى الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.

مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض متزامنا على عدة قنوات مصرية هي "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.

وقدم المطرب تامر عاشور تتر مسلسل "ولاد ناس" وقد سجلها باستديو الصوت الخاص بالموزع الموسيقي الكبير طارق مدكور، ويعرض المسلسل داخل السباق الدرامي الرمضاني على شاشة ٥ قنوات مصرية بالإضافة لقناة خليجية ومنصة فيو، وأغنية تتر المسلسل كلمات دعاء عبدالوهاب، ألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور الذي يعود لتوزيع تترات المسلسلات بعد غياب طويل عن تقديم تترات أعمال درامية.