عقب الحكم بسجنه.. محطات قضية المتستر على متحرش المعادي

عقب مرور شهر من واقعة اتهام محاسب بالتحرش بطفلة في عقار بمنطقة المعادي وملامسة أجزاء من جسدها، وعقب ثلاث جلسات، قضت محكمة جنح المعادي، بمعاقبة فني تكيف، بالسجن سنة مع الشغل؛ لاتهامه بالتستر على المتهم.

القبض عليه

وفي 10 مارس، أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس المتهم بإخفاء والتستر على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة التستر على هارب من قضايا، ومطلوب ضبطه وإحضاره داخل منزله في منطقة دار السلام.

وقال المتهم أمام النيابة: إنه على معرفة بالمتهم ولجأ إليه، ولم يكن يعرف بالقضية سوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي - السوشيال الميديا وفيسبوك- وكان المتهم عنده.

إحالة المتهم

وفي 11 مارس المنقضي، أحالت النيابة العامة «مدحت . س»، صديق المتحرش بطفلة المعادي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح المعادي، لاتهامه بالتستر عليه وإخفائه بعد ارتكاب جريمته.

أولى محاكمته

وفي 13 مارس، كانت أولى جلسات محاكمة المتهم ، وقررت محكمة جنح المعادي، إحالة «مدحت. س» عامل، المتهم بالتستر على «محمد جودت» المتهم بالتحرش بالطفلة يارا، والمعروفة إعلاميا بـ«طفلة المعادي»، في أولى جلسات محاكمته، لدائرة أخرى لعدم الاختصاص الرقمي، وصدر القرار برئاسة المستشارين محمد سمير وأحمد سعد.

وفي أول أبريل، قررت محكمة جنح المعادي ، حجز الحكم على المتهم إلى جلسة 15 أبريل المقبل.

وفي 15 أبريل، قضت محكمة جنح المعادي، اليوم الخميس، بحبس المتهم بالتستر على صديقه المعروف إعلاميًا بـ"متحرش المعادي" سنة مع الشغل، في اتهامه بتسهيل اختباءه للهروب من السلطات التي كانت تبحث عنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه واحضاره على خلفية خطف طفلة بالتحايل وهتك عرضها.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أمرت بإحالة المتهم "مدحت. س"، فنى تكييف للمحاكمة، بتهمة التستر على المتهم "محمد.ج" 38 سنة، بمسكنه بالماخلفة لأحكام القانون.

يذكر أن النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم بالتحرش بطفلة بمنطقة المعادي، استنادًا على شهادة 4 شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم تحيّل على الطفلة لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى.

وتعود الواقعة عندما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك - مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة، يرصد لحظة تحرش شاب بطفلة صغيرة بالمعادي وملامسة أجزاء من جسدها، مما أثار الفيديو حالة من الاستياء والغضب لرواد السوشيال ميديا؛ مطالبين بسرعة القبض على الشاب وفتح تحقيق فوري في الواقعة.