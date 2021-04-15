الخميس 15 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الآثار: الانتهاء من أعمال ترميم قبة السلطان قانصوه أبو سعيد

وزارة السياحة والأثار
وزارة السياحة والأثار

انتهت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من مشروع ترميم قبة السلطان قانصوه أبو سعيد بالقرافة الشرقية للمماليك وتنسيق الموقع العام لها.

وقال المهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات الأثرية والمتاحف والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، في تصريح له اليوم، إنه تم الانتهاء من أعمال الترميم الإنشائي والمعماري للقبة والتي تضمنت تدعيم الحوائط والأساسات، وأعمال تنظيف وترميم واجهات القبة الأربعة ومنطقة انتقال خوذة القبة وهلالها النحاسي، وتركيب الشبابيك الجصية المعشقة بالزجاج الملون لتغشية شبابيك رقبة القبة والقندليات مما أضفى على القبة وإنارتها من الداخل طابعها الأصيل بألوان ساهمت في إظهار عناصرها المعمارية بشكل مميز.

وأضاف أنه تم تركيب نظام إضاءة جديد داخلية وخارجية للقبة، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق، حيث تم الانتهاء من ترميم المحراب والقبة من الداخل، وكافة الرنوك والأشرطة الكتابية المزخرفة بهم وتنظيفها وتثبيت ألوانها وإظهارها، مع مراعاة الأصول الفنية والأثرية المتبعة.

وعن أعمال تنسيق الموقع العام المحيط بالقبة، أوضح المهندس هشام سمير أنها شملت تبليط ورصف المنطقة ووضع أحواض نباتات ملائمة لطبيعة الأثر وتركيب اللوحات التعريفية الخاصة بالقبة بالإضافة إلى تركيب كاميرات للمراقبة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية إلى أن قبة السلطان قانصوه أبو سعيد أنشئت عام 904 هجرية /١٤٩٨ميلادية علي يد السلطان المملوكي الجركسي قانصوة أبو سعيد في نفس عام تسلمه للسلطنة لتكون مدفنا له، ولكنها عرفت مؤخرا "بقبة الغفير" لأنها كان تستخدم كسكن لحارس المنطقة "الغفير" وسميت الترب التي تقع حولها بنفس الاسم "ترب الغفير".

جدير بالذكر أن جميع الأعمال تمت تحت إشراف الإدارة العامة للقاهرة التاريخية وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، والجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الفاطمية بوزارة الإسكان.

وزارة الإسكان وزارة السياحة والآثار السلطان قانصوه مشروع القاهرة التاريخية الأصول الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن سنة مع الشغل والنفاذ للمتستر على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

الرئيس السيسى يوجه بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومى

«التموين» تعلن موعد إضافة مواليد جدد

حرارة مرتفعة وأتربة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية

خروج قطار عن القضبان فى الشرقية.. وانتقال 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تنتظر موقفًا أمريكيًا ودوليًا حازمًا من الاستيطان

خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين فى الأرض الفلسطينية المحتلة

تحت شعار "الإخوان الإسرائيليون": انطلاق احتفالات يوم الاستقلال الـ 73