وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان "الاستراتيجية المقترحة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع المصرى فى ظل التهديدات والتحديات الحالية والمنتظرة"، الذى نفذته كلية الدفاع الوطنى فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى 2020 /2021 ، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء طارق هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت جميع أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمى لدارسى الأكاديمية، مشيراً إلى أن فعاليات هذا البحث تأتى فى ظل تسارع المتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع والتحديات التى تؤثر على استقراره وتماسكه .

وشارك فى إعداد البحث نخبة من مستشارى كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والباحثين فى العلوم السياسية والاجتماعية، وانتهى البحث الذي تم تناوله خلال ثلاث جلسات عمل إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة للحفاظ على استقرار المجتمع المصرى وتماسكه حتى عام 2050.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على المشاركة فى تقديم رؤى لمواجهة التحديات المختلفة التى تؤثر على المجتمع، مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم جهود الدولة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع وبناء الإنسان المصرى فى مصر الحديثة .

وحضر البحث عدد من مديرى الكليات والمعاهد العسكرية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين