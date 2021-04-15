مباحثات بين الخرطوم وجوبا بشأن مسار السلام وتقاسم الثروة

أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان على النتائج التي توصل إليها فريق الوساطة الجنوبية، خلال لقائه في الخرطوم فيما يختص بالقضايا التي كلف بها وما تم التوصل إليه بشأن معالجة عدد من القضايا أبرزها ملف شرق السودان والحدود مع إثيوبيا وكذلك قضية دارفور.

تفاهمات بين الخرطوم وجوبا

وأثني رئيس مجلس السيادة لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري في الخرطوم ضيو مطوك نائب رئيس وفد الوساطة وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان على الجهود الكبيرة التي يضطلع بها وفد الوساطة، مؤكدا دعمه الكامل للنتائج التي تتوصل إليها أطراف العملية السليمة حسب بيان لمجلس السيادة.

من جانبه أوضح ضيو مطوك أن الوفد أطلع رئيس مجلس السيادة خلال وجوده في الخرطوم على ما تم في ملف شرق السودان، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة بقيادة الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الإنتقالى أجرت اتصالاتها بأطراف العملية السليمة ويتوقع التوصل إلى نتائج في القريب العاجل.

وقال ضيو إن وفد الوساطة أحرز تقدما كبيرا فيما يختص بقضية تقاسم الثروة في مساري الوسط والشمال ومن المنتظر توقيع اتفاق في الشأن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ضيو أن الوساطة رأت ضرورة قيام آليات حاكمة لتحريك القوات حسب ما هو منصوص عليه في اتفاق السلام مبينا أن هنالك تفاهم كبير بين الحكومة وأطراف العملية السلمية فيما يختص ببدء تجميع هذه القوات في المعسكرات.

وأشار ضيو إلى أن اللقاء تطرق للقضايا الخاصة باستكمال هياكل السلطة الإنتقالية وضرورة التسريع في تعيين أعضاء المجلس التشريعي وتقسيم النسب وتحديد الممثلين في المجلس .

وكشف ضيو عن أنه أطلع رئيس مجلس السيادة على ما تم بشأن قيام بعض المؤسسات المهمة المتعلقة بالعدالة الانتقالية خاصة المفوضيات، موضحا أن وزير العدل أكد جاهزية القانون وينتظر إجازته في وقت لاحق، مبينا أن هذه القوانين ستعيد الثقة للمواطنين وتسرع من عودة اللاجئين خاصة في دارفور.

السودان يتابع سلام دارفور

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي ترأس بالقصر الجمهوري اليوم في الخرطوم الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام مسار دارفور ضمن اتفاقية جوبا لسلام السودان.

وأوضح حسان نصر الله علي كرار عضو اللجنة في تصريح صحفي أن اللجنة تعتبر من الآليات المهمة الواردة في المادة 25/8 من الباب الثاني في الفصل الأول من إتفاق جوبا للسلام وهي معنية بتنفيذ الاتفاق.

وأبان كرار أن الاجتماع ناقش لائحة اللجنة المعنية باختصاصاتها والتي أعدها فريق من الخبراء والقانونيين وتم تكوين سكرتارية للجنة من أربعة أشخاص بجانب تشكيل لجنة من أطراف العملية السلمية في دارفور والحكومة للإعداد لهيكلة المفوضيات المختلفة وتقديم مقترح بالقوانين الخاصة بآليات ومفوضيات دارفور.