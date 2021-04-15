تصدر موعد مسلسل ملوك الجدعنه والإعادة على قناة mbc مصر محركات البحث بعد عرض الحلقة الأولى منه يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان الكريم، بسبب أحداث المسلسل المستوحاة من الفيلم المصري "سلام يا صاحبي" بطولة الفنان القدير عادل إمام والفنان الراحل سعيد صالح.

وتصدر مسلسل ملوك الجدعنه "التريند" منصات السوشيال ميديا المختلفة ومحركات البحث العالمي جوجل بعد أحداث الحلقة الثانية من العرض والتي قتل فيها الفنان حسن الرداد واستدعاء مصطفي شعبان وعمرو سعد من قبل الفنان عمرو عبد الجليل لاستراداد الأموال التي تم استلامها من الرداد.

موعد مسلسل ملوك الجدعنه على قناة mbc مصر

وتنشر "الدستور"، في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس 15-4-2021 موعد مسلسل ملوك الجدعنه والإعادة على قناة mbc مصر، وهو من بطولة كل من يوسف شعبان ، ودلال عبدالعزيز ورانيا يوسف، وعمرو عبدالجليل، وأحمد صفوت، وعباس أبوالحسن، ووليد فواز، وعارفة عبدالرسول، وحسن الرداد وغيرهم من الفنانيين ، ويعرض السلسل بشكل يومي عند تمام السابعة مساء

مواعيد اعادة مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر

يعاد عرضه عند تمام الثانية عشر صباحا بعد منتصف الليل وفي اليوم التالي الواحدة ظهرا.

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ويأتي المسلسل من تأليف من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان).

أحداث مسلسل ملوك الجدعنه

وتدور قصة مسلسل "ملوك الجدعنة" حول صعود شابين "سفينة (مصطفى شعبان)، وسرية (عمرو سعد)" من الصفر يعملان في التجارة إلي أن تصبح لديهما أموال وشغل كبير ولكنهما يتعرضان طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم "سلام يا صاحبي" الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة.

تردد قناة MBC مصر

نقدم لكم تردد تردد قناة MBC مصر الذي يعرض مسلسل ملوك الجدعنة عبر التفاصيل التالية :

القمر الصناعي : نايل سات .

التردد : 12015 .

الاستقطاب : راسي H .

الترميز : 27500 .

معدل التصحيح : 4/3 .