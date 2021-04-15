مصرع سيدة وطفلة في حادث سير بـ «الصحراوي» في البحيرة

صدمهما ميكروباص أثناء عبورالطريق

لقيت سيدتان مصرعهما، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث سير بالطريق الصحراوي" القاهرة- الإسكندرية" نطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

و تلقى اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بشخصين أثناء المرور على طريق" القاهرة- الإسكندرية"، اتجاه القاهرة الكيلو 71.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من" م. م. ع" 40 عامًا، " م. م. أ" 4 سنوات، مقيمتين وادي النطرون، وتم التحفظ على الجثتين في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم الواقعة تهميدًا للعرض علي النيابة العامة.

- إصابة 8 في حادث باتجاه الضبعة

كما شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم الخميس، إصابة 8 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل فى طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي في الكيلو 23، باتجاه الضبعة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

و تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، و أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وهم أيمن منيسى أحمد، 33 سنة، من الجيزة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و وليد عبد الدايم محمد، 45 سنة، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيمن، و هانى عاشور مسلم، 19 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وهيثم احمد الفخراني، 35 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالحوض،" ، ومدحت احمد حسن احمد، 32 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، و إسلام جمال حامد، 29 سنة، مصاب بكدمة بالظهر، ومحمد محمود محمد، 16سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم،، ورجب رمضان على، 42 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم وتم نقل جميع المصابين لمستشفى وادى النطرون المركزي لتلقى العلاج اللازم مع عمل الاسعافات الأولية وعمل اللازم.