مصرع سباك سقط من طابق مرتفع خلال عمله بالخليفة

لقي سباك مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثاني عشر بمنطقة الإمام الشافعي بالخليفة.

بداية الواقعة

كانت البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد ورود بلاغ للقسم من الأهالي بسقوط شخص من علو ووفاته بالعقار الكائن شارع صبحي الطحاوي الإمام الشافعي.



انقطاع الحبل انهي حياته

بانتقال رجال مباحث قسم شرطة الخليفة الي مكان الواقعة والفحص تبين أنه حال قيام المدعو “محمود س” ٥٩ سنة سباك ومقيم شارع عين الحياة الإمام الشافعي دائرة القسم بأعمال سباكه بمنور العقار محل البلاغ المكون من اثنى عشر طابق وقيامه بتثبيت حبل بسطح العقار ولفه حول وسطه والتدلي به للطابق العاشر لغلق خط مياه عن أحد الشقق المغلقة بناء على طلب مالك الشقة لسفره، انقطع الحبل لعدم تحمله الوزن وسقط أرضا مما أحدث إصابته بكسور وجروح متفرقة ونزيف داخلي أدى إلى وفاته في الحال.



شهادة الجيران

وبسؤال شاهدي العيان “محسن ا” ٦٥ سنة بالمعاش مالك العقار محل البلاغ ومقيم به، و“محمد ر” ٣٩ سنة سائق ومقيم شارع عين الحياة الإمام الشافعي تصادف جلوسه أسفل العقار، أيدا ما جاء بالفحص ولم يشتبها في الواقعة جنائيا وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٣٣٠ إداري القسم و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، لقي عامل مصرعه أثناء تأديته لعمله بمنطقة المحلة، متأثرًا بإصابته عقب سقوطه من أعلى سقالة خشبية بمدينة المحلة الكبرى أثناء عمله ببرج سكني في الغربية.



وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا بإصابة حمدي رمزي ٢٥عامًا بكسر في قاع الجمجمة وتوفي متأثرا بإصابته بعد أن سقط من على سقالة أثناء عمله بقرية وكفر فيالة التابعة لمدينة المحلة الكبرى.



تم تحرير المحضر اللازم وتسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر الأسرة.