محافظ الغربية يؤكد على تنفيذ الإجرءات الاحترازية ويحذر من الغرامات

غرمات على مخالفى الإجراءات الإحترازية بالغربية

أعلنت العلاقات العامة بمحافظة الغربية، إنه تم تحرير 3946 محضرًا لأفراد و131 محضرًا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة، وفض 1259 سوقًا، خلال الفترة من منتصف يناير حتى اليوم الخميس، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن هذا يأتى فى إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق.

وأضاف المحافظ إنه تم إغلاق وتشميع 6 مقاه لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بمدينة قطور وبعض القرى مثل نشيل وسماتاى وبلتاج، ومصادرة 18 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، مؤكدًا استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وطالب المحافظ المواطنيين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا أنه لا تهاون في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التى قررتها وزارة الصحة حسب منظمة الصحة العالمية وأنه لا تهاون فى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بخصوص تطبيق الغرامات على المخالفين.

وفي السياق، أكد طارق رحمي في تصريح لـ"الدستور" أنه جار حاليا رصف 338 شارعًا في الخطط الاستثمارية والإضافية ورد الشيء لأصله على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بجانب رصف 222 شارعًا في تطوير العشوائيات، مع المضى قدمًا في تنفيذ مشروعات ميادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” التي تهتم بتنمية الريف المصري وتأهيله لحياة تليق بالمصريين.

وأوضح أن شوارع الخطط الاستثمارية والإضافية ورد الشىء لأصله، تشمل رصف ٣٤ شارعا بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا ، ٢٩ ثان طنطا ، ٦٣ مركز المحلة ، ١٢ أول المحلة ، ١٢ ثان المحلة ، ٤٥ قطور ، ٣٩ زفتى ، ٢٢ سمنود ، ١٦ السنطة ، ١٨ بسيون ، ٢٧ كفر الزيات.