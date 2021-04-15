تصديا للأفكار الظلامية.. قصور الثقافة تجوب محافظات مصر لرفع الوعي

تواصل الهيئة العامة لقصرر الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، فعالياتها في القاهرة والمحافظات لنشر المعرفة، ورفع الوعي والتصدي للأفكار الظلامية.

وشهد قصر ثقافة أسيوط ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط برئاسة الأديب على عبد الرازق، بحضور نخبة من كبار أدباء الصعيد وعلى رأسهم الشاعر والمترجم محمد شافع مدير إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط والشاعر محمد جابر المتولى والأديب أشرف عكاشة والأديب أيمن رجب طاهر والأديب عاطف العزازى والدكتورة فاطمة الشريف، وبمشاركة متميزة لنخبة من مثقفي وإعلامي وفناني أسيوط وعلى رأسهم الفنان التشكيلي حسام هاشم رئيس مجلس إدارة نادي الكاريكاتير بقصر ثقافة أسيوط ولفيف من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط.

بدأت فعاليات الملتقى بمحاضرة تثقيفية بعنوان " سيرة القتل المنسية" حاضرها الكاتب الصحفي محسن عبد العزيز والذي قدم رؤية جوهرية حول الأدب وبلورة القتل المنسية خلال الأعمال الأدبية وأدار اللقاء الأديب فراج فتح الله، كما شهد الملتقى مناقشة أعمال الأعضاء وإلقاء الضوء على بعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة.



وناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب بعنوان "بيئة الصعيد" ناقشه محمود محي الدين أمين، كما قدمت الموهبة سجدة على أغنية يا أسمر اللون مع كورال أطفال بيت ثقافة سمالوط، ونظم بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "الشباب والوعي بالتاريخ الوطني" حاضرها د. عامر شلبي، تناول خلالها أهمية ودور الشباب في النهوض بالأمة باعتبارهم عماد المستقبل ولضرورة وعيهم بالتاريخ الوطني والبناء، واستكمال مسيرة النهضة والتنمية فمن ليس له ماض ليس له مستقبل، كما تناول دور مؤسسات الدولة خاصة الإعلام في تشكيل الوعي لدى الشباب ومحاربة الفكر المتطرف ونشر الأفكار الإيجابية.



وعقد نادى أدب قصر ثقافة المنيا أمسية بعنوان "ملتقى مبدعات المنيا الثالث" بدأت بحديث الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى الأدب عن إبداع المرأة فى المجالات المختلفة وعن تكامل الفنون وإرتباطها ببعضها البعض، ودورها فى نشر رسالة التنوير والإبداع الذى يحافظ على الهوية المصرية فى معركة الوعى، بجانب أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء والمبدعين منهم محمد حكم، أحمد عبد الحميد أبو غرارة، محمد راغب عبد الصبور، سعيد عوض سكرتير عام النادى، وقد تم تكريم المبدعات وتسليمهم شهادات التقدير، وهم زينب محمد طه وزينب محمد قطب فى مجال المسرح، شيماء محمد خليل فى مجال الغناء، رباب نصر الشاهد فى مجال الإعلام، انتصار شاهين وزينب السعيد فى مجال الأدب وسحر عبد المحسن فى مجال الفنون التشكيلية وإيمان أسعد توما فى مجال نوادى المرأة ونجلاء التلاوى فى مجال العمل الاجتماعى وهاجر عصام السنوسى فى مجال العمل الشبابى.