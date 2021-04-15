الخميس 15 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تستأنف تنفيذ مشروع محور «شينزو آبي»

ازالات عزبة الهجانة
ازالات عزبة الهجانة

استأنفت أجهزة محافظة القاهرة أعمالها في إطار تنفيذ مشروع محور «شينزو آبي» لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس الذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.

وتم استكمال أعمال الإزالات اليوم بحضور العميد أحمد انور رئيس حي شرق مدينة نصر واللجان التنفيذية المختصة وشرطة المرافق، وتم نقل الأسر من منطقة مدينة الأمل وجاري الاستكمال لتنفيذ المحور وتسكينهم في مدينة المحروسة.

من جانبهم، أشاد الأهالي بجهود الدولة في توفير شقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة المحروسة المنفذة بشكل حضاري لائق في فترة زمنية وجيزة وجار استكمال باقي الأسر.

شينزو آبي محافظة القاهرة الرئيس عبدللفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني ينفي إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام داخل السجن

قيمة مجوهرات حمو بيكا التي ظهر بها في «رامز عقله طار»

معسكر مغلق 48 ساعة للأهلي استعدادًا للزمالك

السجن سنة مع الشغل والنفاذ للمتستر على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

تفاصيل تحول رانيا صفوت من مذيعة لقاتلة زوج شقيقتها

«التموين» تعلن موعد إضافة مواليد جدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تنتظر موقفًا أمريكيًا ودوليًا حازمًا من الاستيطان

خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين فى الأرض الفلسطينية المحتلة

تحت شعار "الإخوان الإسرائيليون": انطلاق احتفالات يوم الاستقلال الـ 73