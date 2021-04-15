محافظة القاهرة تستأنف تنفيذ مشروع محور «شينزو آبي»

استأنفت أجهزة محافظة القاهرة أعمالها في إطار تنفيذ مشروع محور «شينزو آبي» لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس الذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.

وتم استكمال أعمال الإزالات اليوم بحضور العميد أحمد انور رئيس حي شرق مدينة نصر واللجان التنفيذية المختصة وشرطة المرافق، وتم نقل الأسر من منطقة مدينة الأمل وجاري الاستكمال لتنفيذ المحور وتسكينهم في مدينة المحروسة.

من جانبهم، أشاد الأهالي بجهود الدولة في توفير شقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة المحروسة المنفذة بشكل حضاري لائق في فترة زمنية وجيزة وجار استكمال باقي الأسر.