الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قطاع الطاقة له أهمية كبيرة في عملية البناء و التشييد

«رجال الأعمال»: يجب الاستعانة بمشاريع تخرج طلبة الهندسة في المصانع والشركات

المهندس أسامة جنيدي
المهندس أسامة جنيدي

أكد المهندس أسامة جنيدي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن الجمعية تتضمن تحت مظلتها كافة القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة، صناعة، سياحة، تكنولوجيا المعلومات، وتشييد وبناء وغيرهما، وذلك من خلال لجان متخصصة بالجمعية، كما أن كافة هذه اللجان تتعاون مع لجنة الطاقة بشكل دائم نظرًا لكون قطاع الكهرباء والطاقة خدمي لكافة القطاعات الاخرى، كما تقوم لجنة الطاقة بالجمعية بمناقشة كافة مشاكل المنتجين والموزعين والمستهلكين لتمثل حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال والوزارة وكافة الهيئات التابعة لها.

الاستعانة بمشاريع تخرج طلبة الهندسة في المصانع

كما أكد جنيدي أنه من الضروري الاستفادة من مشاريع التخرج والأبحاث العلمية الخاصة بطلبة كليات الهندسة، والاستعانة بها من قبل المصانع والشركات بدلاً من الاستعانة بالابحاث والتطوير من الخارج والتي تكلفها مبالغ كبيرة جدًا، وعلى الجانب الاخر يمكن تمويل المشاريع البحثية للطلبة بنسب محددة، نظرًا للاستفادة التي ستقدمها للحياة العملية ومجتمع الأعمال وتحقيق متطلبات المصانع في مواكبة وتحقيق التطوير المستمر.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه من الضروري تفعيل وترشيد كفاءة الطاقة واستخدام الطاقات الجديدة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول العلمية للطاقات المهدرة مثل مداخن الافران التي يجب استغلالها لاستخدام هذا الدخان في توليد الكهرباء، حيث أن هناك كثير من الدول التي تقدمت علميًا في هذا الملف، مؤكدًا أن الطاقة تمثل عنصر اساسي في كافة القطاعات الاخرى وخاصة قطاع الصناعة، حيث تمت الاشارة الى قيام  بعض الشركات بتكوين فريق عمل بحثي من الكليات والتخصصات المختلفة في مجال الطاقة لإجراء الأبحاث والتطوير بها.

أهمية قطاع الطاقة في البناء

وتابع جنيدي، أن قطاع الطاقة له أهمية كبيرة في عمليات البناء والتشييد، نظرًا لضرورة تفعيل كود الطاقة في المجمعات السكنية، كما اصبح المطور العقاري ملتزم بالاستعانة باستشاري للقيام بمراجعة المخططات الهندسية فيما يخص الكهرباء والطاقة.

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