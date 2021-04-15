7 إصدارات جديدة لقصور الثقافة استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقفة، برئاسة الدكتور أحمد عواض لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة، المقرر إقامتها نهاية يونيه المقبل، بعد تأجيلها خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وأصدرت الهيئة خلال الفترة الماضية عشرات العناوين الجديدة استعدادًا للمعرض ومن أحدث من تم إصداره من سلسلة الفلسفة كتاب "العلم والدين في الفلسفة المعاصرة " تأليف إميل بوترو وترجمة د.أحمد فؤاد الأهواني، وكتاب " هيدجر والنازية تأليف د.عبده كساب، يرأس تحرير السلسلة د. سعيد توفيق.

أما من سلسلة آفاق الفن التشكيلي التى يرأس تحريرها د.أحمد الجنانينى صدر كتاب "في الطريق إلي الفنون المعاصرة "تأليف فاروق يوسف، ومن سلسلة عالم الموسيقي التى يرأس تحريرها د.زين نصار كتاب "عالم الموسيقي" للراحل الكبير محمود كامل.

وفي سلسلة الدراسات الشعبية التى يرأس تحريرها الباحث حسن سرور صدر كتاب " طبيخ الصعايدة.. دراسة حول الطعام وأنماط التغذية الشعبية في صعيد مصر الأوسط للشاعر درويش الأسيوطى، وكتاب "العمارة الشعبية والتغيير الثقافي في صعيد مصر.. دراسة ميدانية في مركز البدارى محافظة أسيوط للباحث محمد شحاتة العمدة.

ومن سلسلة حكايات مصر التى يرأس تحريرها االدكتور كمال مغيث كتاب "روافد القوة الناعمة المصرية – البحيرة في القرن" للباحث كامل مصطفى رحومة.

وتحمل الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اسم الكاتب الكبير يحيى حقي، ويشارك فيها دور النشر المصرية، والعربية التي تتمكن من المشاركة بسبب فيروس كورونا.

تشهد الدورة الحالية من المعرض إقامة بعض الأنشطة الثقافية والفنية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، واتباع تعليمات مجلس الوزراء للحفاظ على أرواح المواطنين في ظل الروف الصعبة التي يمر بها العالم بهذا هذا الوباء.