نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي والزاوية الحمراء

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حي الزاوية الحمراء مبنى حي الزاوية الحمراء والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.

كما تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية مدرسة النصر الابتدائية بحى الزاوية الحمراء لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأعمال التطوير الجارية بشوارع الحي من رصف وتركيب بلاط الانترلوك.