الخميس 15 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

جريدة الدستور

وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة والسكان.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة ووزارات وأجهزة الدولة المختلفة، مما يتيح فرص تبادل الخبرات والإمكانات وتهيئة فرص أكبر للتعاون  فى مجالات التدريب العملى البحث العلمى وخدمة المجتمع 

ويهدف البروتوكول إلى رفع مستوى العملية التعليمية وتدريب أجيال متميزة من شباب الأطباء فى برنامج تدريب الزمالة المصرية وتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات بإدراج مستشفيات القوات المسلحة التعليمية المعتمدة من القيادة العامة للقوات المسلحة فى برنامج الزمالة المصرية ، بالإضافة إلى اعتماد مستشارى القوات المسلحة فى مختلف التخصصات الطبية كمدربين باللجنة العليا للتخصصات الطبية والسماح لهم بتدريب وإختبار الأطباء المسجلين ببرنامج الزمالة المصرية بمستشفيات وزارة الصحة .

يأتي ذلك انطلاقًا من دور القوات المسلحة  فى تقديم التعليم الطبى المتميز وتقديم الخدمات الطبية لكافة أطياف الشعب المصرى .

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