الخميس 15 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات على مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في بني مزار وملوي

حملات لمتابعة الألتزام
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار

نظمت الوحدات المحلية لمركزي بني مزار وملوي بمحافظة المنيا حملات لمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومنها ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي، حيث تم شن حملات على مواقف السيارات. 

وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية رفع إشغالات من مواقف السيارات بمدينة بني مزار ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيرس كورونا المستجد، والالتزام بهذه الإجراءات، حيث تم تطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين لعدم ارتداء الكمامات بمدينة بني مزار.

وأضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة متمثلة في مجلس الوزراء لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا والتشديد على ارتداء الكمامة وتطبيق الغرامة الفورية والقانون على المخالفين.

وفي مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، تفقد محمد عبدالغني نائب رئيس مركز ومدينة ملوي، مواقف السيارات وكافة المركبات وأماكن التجمعات لمتابعة الالتزام من جانب المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصًا على سلامتهم وصحتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وشدد نائب رئيس المركز والمدينة بعدم صعود أي راكب إلى أي سيارة أجرة دون ارتداء الكمامة، وكذلك سائقي السيارات، وفي حال ضبط أي مخالف سيتم توقيع غرامة مالية فورية على السائق وعلي الركاب المخالفين

وأكد نائب رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي بناءًا على تكليفات اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواقف السيارات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات.

 

 

 

 

حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
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174258159_755083845201307_2891981911788243080_n
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
حملات لمتابعة الألتزام بالإجراءات الأحترازية بملوي وبني مزار
المنيا سيارات حملات الاجراءات الاحترازية فيروس كورون

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