حزب التجمع ينعى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

نعى حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ، الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس عن عمر يناهز 85 عاما.

وقال حزب التجمع إن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قضى حياة حافلة بالمواقف الوطنية المشرفة والإرث الاعلامي الكبير والدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة مراحلها .

وتقدم حزب التجمع بخالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد الكبير فارس الصحافة النبيل، وعموم الشعب المصري والوسط الإعلامي المصري ، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نبذة عن الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد

وتوفى اليوم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، وذلك بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر يناهز 85 عامًا، ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن

مكرم محمد أحمد من مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية ، وحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الأخبار، ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

وفي العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.

وفي عام 2007 خاض الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد المعركة الانتخابية في منافسة رجائي الميرغني، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3582 صحفيا مصريا، وكان آخر منصب تقلده هو رئيس المجلس الأعلي للإعلام ، ومنذ فترة كان يعاني من وعكة صحية .

شارك الكاتب الصحفي في الحياة السياسية بمقالاته وكتاباته، حيث كان أول من يدخل سيناء بتصريح من الأمم المتحدة قبل جلاء القوات الإسرائيلية بشهرين، وساهــم في أول مراجعــة لأفـكار الجمـاعة الإسـلامية عنـدما التقى بقيادتهم لأكـثر من أربـع أسابيع في سجــن العقرب مما تسبب في تعرضه لمحاولة اغتيال على يد المتطرفين عام 1987م، كما كان أيضاً عضو في مجلس الشورى لأكثر من أربع دورات متتالية.

