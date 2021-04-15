5 أنواع سلطات مختلفة للاستمتاع بسفرة شهية في رمضان

هلّ شهر رمضان المبارك علينا وفيه تكثر العزومات والاجتماع حول مائدة الإفطار بين كل أفراد العائلة، وتعتبر السلطات من الأطباق الرئيسية على السفرة في أى وقت، لكن وقت الإفطار في شهر رمضان تكون مختلفة حيث تتنوع بتنوع الأطباق الرئيسية الموجودة.

تقدم “الدستور” اليوم، طريقة تحضير 5 أطباق سلطات مختلفة ليستمع الجميع بأكل شهي وممتع.

طريقة عمل سلطة التونة:

المقادير:

التونة: 1 علبة تونة قطعة واحدة.

البقدونس: 1 كوب.

الطماطم: 2 ثمرة متوسطة الحجم.

الفلفل الرومى: نصف كوب.

البصل: 1 ثمرة كبيرة الحجم.

الخس: 4 أوراق كبيرة الحجم.

الملح: ربع ملعقة صغيرة.

الكمون: نصف ملعقة صغيرة.

عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة.

الخل: نصف ملعقة كبيرة.

زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير:

تفتح علبة التونة وتقطع عليها جميع المكونات ثم تتبل وتقلب جيدا ويتم وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل تناولها.

طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز:

المقادير:

- البطاطس : 5 ثمرات متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة مكعبات.

- بصل اخضر : 5 أعواد كبيرة مقطعة.

- بقدونس : ربع كوب مفروم.

- المايونيز : نصف كوب.

- الزبادي : نصف كوب.

- الخل : 2 ملعقة كبيرة.

- ملح : نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

- تسلق البطاطس ثم تضع في وعاء عميق، ويضاف باقي المكونات وتقلب جيدا.

سلطة الفاصوليا الخضراء:

المقادير:

الفاصوليا الخضراء: ربع كيلو مسلوقة مقطعة نصفين.

البصل: 1 ثمرة مقطعة حلقات.

المايونيز: 1 ملعقة كبيرة.

الخل: 1 ملعقة كبيرة.

العسل الابيض: 2 ملعقة كبيرة.

الملح: نصف ملعقة صغيرة.

الفلفل الاسود: نصف ملعقة صغيرة.

زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض وتدخل الثلاجة لمدة ساعة قبل تقديمها.

سلطة الافوكادو:

المقادير:

الافوكادو: 2 ثمرة مقشرة ومقطعة مكعبات.

البصل: 1 ثمرة مقطعة مفرومة.

الفلفل الرومي الاخضر: 1 ثمرة مقطَّعة الى مكعبات.

الطماطم: 1 ثمرة مفرومة.

الكزبرة الخضراء: ربع كوب مفرومة.

عصير الليمون: 1 ملعقة كبيرة.

الملح: نصف ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير :

تخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا وتدخل الثلاجة قبل تقديمها بنصف ساعة.

سلطة البروكلي:

المقادير:

البروكلي: ربع كيلو مقطعة.

الطماطم: 1 ثمرة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

الخيار: 1 ثمرة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة.

البصل الأخضر: 1 ثمرة مقطعة مكعبات صغيرة.

الفلفل الأحمر الرومي: نصف ثمرة مقطعة مكعبات صغيرة.

الفلفل الأصفر الرومي: نصف ثمرة مقطعة مكعبات صغيرة.

الجرجير: نصف كوب مقطع صغير.

البقدونس: نصف كوب مقطع صغير.

الزيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة.

عصير الليمون: 1 ملعقة كبيرة.

دبس الرمان: نصف ملعقة كبيرة.

الملح: 1 ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة..

طريقة التحضير: تخلط جميع المكونات جيدا وتقدم بدرجة حرارة الغرفة بجانب الاطباق الرئيسية من المشويات.