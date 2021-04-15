الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تحدد أفضل الأطعمة لحماية الأطفال من الإصابة بكورونا

الأطعمة لحماية الأطفال
الأطعمة لحماية الأطفال من الإصابة بكورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أفضل الأطعمة التي يمكن تقديمها لطفلك خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد-١٩".

وأشارت تناول كل ما هو غنى بالفيتامينات خاصة فيتامين “C – D” والزنك، والاعتماد على وجبات معدة بالمنز لضمان نظافتها ومكونتها، والاكثار من السلطات والألبان.

ونصحت ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المصنعة التى تحتوى على مواد حافظة وألوان صناعية واستبدالها بالطبيعية مثل الفاكهة والخضروات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج  600 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 161031 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 831 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 212961 من ضمنهم 161031 حالة تم شفاؤها، و 12570 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة الأطعمة فيروس كورونا كوفيد-١٩ الفيتامينات

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