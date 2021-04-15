نائب محافظ بني سويف يلتقي ممثلين عن بعض أهالي الواسطى

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم، حوارا مجتمعيا مع ممثلين عن بعض الأهالي بمدينة الواسطى شمال المحافظة، بمقر قاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بمناقشة الحلول المقترحة، ومطالب المواطنين بشأن باكيات شارع الطراد التي يتم تنفيذها بالمدينة في ضوء تحقيق المصلحة العامة.

وتم خلال اللقاء الذى عقد الاستماع الى مقترحات الحضور بشأن الأماكن الحالية للباكيات والمقترحات البديلة، حيث تمت الموافقة على مقترح نقل الباكيات إلى شارع مدرسة الزراعة، لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة والحفاظ المظهر الحضاري للمدينة، وتم التوجيه خلال اللقاء بالبدء في رصف وتطوير شارع الطراد ورفع كفائته بمسافة 600 متر ضمن خطة التطوير بالوحدة المحلية.

حضر اللقاء المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الواسطى، والنائب سهام بشاي عضو مجلس النواب، والعقيد عصام أحمد حسن مكتب المستشار العسكري ، وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعية بمركز ومدينة الواسطى.