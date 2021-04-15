بهاشتاج #تكليف_صيدلة_حق_للجميع.. دفعة 2018- 2019 يشعلون «تويتر» (تحليل بيانات)

دشن عدد من طلاب كليات الصيادلة هاشتاج بعنوان #تكليف_صيدلة_حق_للجميع، اعتراضًا منهم على تعطيل وزارة الصحة لتكليفاتهم وتعيناتهم المناسبة لهم خاصة أنهم خريجي عامي 2018 و2019، وهم الأحق بذلك عن الدفعات اللاحقة خاصة مع وجود عجز في الكوادر.

وكان الرد على تلك الأزمة من قبل وزارة الصحة، في أكتوبر 2019، على لسان الدكتورة سحر حلمي، مدير عام إدارة التكليف بوزارة الصحة، في إحدى جلسات البرلمان التي وضعت هذه الأزمة محل استجواب ونقاش، أن: "تكليف دفعة 2017 مازالوا يتسلموا، فالبعض استلم والبعض الآخر لم يستلم، أمام بالنسبة لتكليف دفعة 2018، فتم مخاطبة الجامعات لمعرفة عدد خريجي كليات الصيدلة وبياناتهم، وتم الرد من قبل 23 جامعة، ويتبقى 9 جامعات، منها 8 جامعات حكومية، كما تم مخاطبة الجهات التابعة لوزارة الصحة ولوزارة التعليم العالي في الجامعات، لمعرفة احتياجاتها من الصيادلة، من خريجي 2018.

ولا زال الموضوع معلقًا حتى يومنا هذا، وهو ما دعا خريجي الصيدلة لإعادة التغريد بهذا الهاشتاج حتى لا تندثر قضيتهم، وفي "الدستور" قمنا بتحليل الهاشتاج لتوضيح مدى التفاعل عليه، وذلك من خلال أدوات تحليل وسائل التواصل الاجتماعي.

بحسب أداة Workbenchdata وصلت عدد التغريدات خلال الساعات الأولى من اليوم، الخميس، إلى 946 تغريدة حتى الواحدة ظهرًا، وكانت أولى التغريدات كتبتها "ريهام مصطفى"، والتي أطلقتها في الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل، من خلال جهاز أندرويد وباللغة العربية.

بحسب أداة "track my hashtag" كان نتيجة التحليل، اليوم، أنه تم نشر 80 تغريدة، وشاركها 32 مغرد، 19118 مغرد هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع الهاشتاج، أما العدد الإجمالي للأشخاص الذين ربما شاهدوا الهاشتاج هو 14331 شخص، وبلغت ذروة التغريد في منتصف الليل بنسبة 76%.

كانت عدد التغريدات التي حللتها الأداة نسبتها 26.25%، فيما كان إعادة التغريد نسبته 71.25%، أما الردود على تلك التغريدات فنسبته 2.50%، وتم التغريد من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 74%، ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 2%، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 4%، أيضًا كان التغريد باللغة الإنجليزية هو الأعلى بنسبة 47% يليه العربية بنسبة 19%.

باستخدام أداة Tweet blinder حظى إعادة التغريد بالنسبة الأكبر خلال اليوم، والتفاعل مع الهاشتاج، بنسبة 82.2%، يليها التغريدات المكتوبة بنسبة 15.4%، وفي المرتبة الثالثة تأتي الردود بنسبة 1.6%، وفي المرتبة التغريد بالصور واللينكات بنسبة 0.8%.

نتائج تحليل البيانات

نتائج تحليل البيانات

نتائج تحليل البيانات

نتائج تحليل البيانات

نتائج تحليل البيانات