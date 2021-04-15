بدء موسم توريد القمح بالمنيا وتجهيز 41 شونة وصومعة لاستلام المحصول

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، بدء توريد محصول القمح المحلي لموسم 2020-2021 اليوم وسيتم التخزين في 41 موقع منها 29 شونة و7 صوامع و5 هناجر وفقا للأسعار المعلنة 705 جنية للأردب زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 22،5، تزيد بواقع 10 جنيها عن كل درجة نظافة لتصل إلى 725 جنيه لدرجة نظافة 23،5.

وشدد وكيل وزارة التموين على جميع الشون والصوامع والهناجر اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية لمواجهه وباء كورونا المستجد، من خلال لجنة رباعية لاستلام المحصول تضم التموين والزراعة والصحة والسلامة ومندوب الشونة بكل موقع.

وقال وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تخصيص 7 صوامع بينها 3 بمركز بني مزار و2 بالمنطقة الصناعية وواحدة في مركز المنيا، وأخرى في ملوي وتخصيص 5 هناجر بينهم 2 في مغاغة و2 بملوي، وواحدة في سمالوط، كما تم تخصيص 29 شونة لاستلام المحصول، موزعة على 8 مراكز وهي العدوة 3، ومغاغة واحدة ومطاي 4 وسمالوط ومركز المنيا 7 وأبوقرقاص 4 وملوي 4 ودير مواس 2.

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تمت زراعة 250 ألف فدان تقريباً، من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهاً وكيل وزارة التموين، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، حيث يتزامن موسم التوريد مع صوم شهر رمضان المبارك.

وأكد أن أعمال التوريد تبدأ اليوم 15 إبريل وتستمر حتى 30 يونيو المقبل مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ولفت «القاضي» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة النظم، والميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، خاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية للدولة.