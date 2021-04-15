الخميس 15 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التمديد شمل العاصمة ويستمر لمدة 15 يوما

الجزائر تمدد حظر التجوال فى 9 ولايات بسبب كورونا

رئيس الوزراء الجزائري
رئيس الوزراء الجزائري

قرر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال المفروض في 9 ولايات، من بينها العاصمة من 11 ليلاً إلى 4 فجرًا بسبب أزمة فيروس "كورونا"، وذلك لمدة 15 يومًا.

وحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، فإن قرار التمديد يطبق من يوم غد الجمعة، ويشمل ولايات الجزائر العاصمة وباتنة وبسكرة والبليدة وتبسة وتيزي وزو وجيجل وسيدي بلعباس ووهران.

يذكر أن الجزائر تغلق منذ مارس الماضي كل حدودها البرية والبحرية والجوية وتعلق كل رحلات الطيران بسبب جائحة "كورونا".

وتضمن قرار رئيس الوزراء الجزائري اليوم تمديد تعليق كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، وخاصة حفلات الزواج وغيرها من الأحداث مثل التجمعات بالمقابر، وتمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.

وكلف جراد ولاة الولايات بالعمل على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية.

ودعت الحكومة الجزائرية المواطنين خلال شهر رمضان إلى مواصلة جهود التعبئة من أجل الحفاظ على نفس درجة اليقظة في مكافحة انتشار وباء "كورونا" والاستمرار في الامتثال بدقة لتدابير الوقاية الموصى بها، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وغسيل اليدين باستمرار.

وأعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، امس الاربعاء ، تسجيل 154 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار- في مؤتمر صحفي اليوم- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 118 ألفًا و799 حالة ، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3137 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 82 ألفًا و813 حالة، بعد شفاء 109 حالات خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 19 مصابًا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرًا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 4 صباحًا في 9 ولايات، من بينها الجزائر العاصمة.

رئيس الوزراء الجزائري الجزائر رمضان كورونا إجراءات لمكافحة كوفيد-19

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