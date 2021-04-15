أكمل نجاتي يطلق مبادرات تعريفية سياسية واجتماعية عبر السوشيال ميديا العمل الاجتماعي
كبسولة رمضانية.. مصطلحات تعريفية يقدمها متحدث التنسيقية عبر السوشيال ميديا
أطلق النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرات تعريفية سياسية واجتماعية عبر السوشيال ميديا العمل الاجتماعي، حيث بدأ بتعريف مفهوم العمل المجتمعي والذي نشر عنه أنه تجسيد عملي لفكرة التكافل المجتمعي"، فهو يمثل مجموعة من الأعمال الخيرية التي يقوم بها بعض الأشخاص الذين يشعرون بآلام الناس وحاجاتهم، ما يدفعهم للعطاء بمجهودهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة هؤلاء الناس، هادفين تقديم ما هو خير.
وأيضا الإسهامات المجتمعية التطوعية يمكن أن تتضمن التبرعات الخيرية، وبرامج التطوع، والاستثمارات المجتمعية طويلة الأجل في الصحة والتعليم أو المجالات الأخرى ذات المردود الاجتماعي.
وإسهامات الأفراد، طوعا، في أعمال الرعاية والتنمية المجتمعية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل أو بغير ذلك من الأشكال.
وفي تخصصه الاقتصادي حيث فاز أكمل بمنصب أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، واستكمل سلسلة مفاهيمه بتعريفات اقتصادية ومنها طباعة النقود كحل للمشاكل الاقتصادية، موضحا أنها من المفاهيم الخاطئة في الاقتصاد هي اعتقاد الكثير من المواطنين أن طبع النقود سيجعلهم أثرياء و يجعل الحكومة أيضا تقوم بسداد ديونها ومساعدة شعبها وتحقيق الرفاهية، بل يفتح باب كبير للتضخم وتدمير اقتصاد الدولة، حيث أن التضخم عبارة عن ارتفاع مستمر في المستوي العام للأسعار والخدمات ولقياس التضخم يتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط الأسعار باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.
وتابع: “فإن زيادة دخول المواطنين بسبب طبع المزيد من النقود سيؤدي لارتفاع أسعار السلع والخدمات أيضا بشكل متناسب وهذا يؤدي لانخفاض القوة الشرائية للعملة بسبب ارتفاع المعروض منها”.
وفي هذا الصدد؛ قال النائب أكمل نجاتي، والذي يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس، أنه سعى لتقديم تجربة جديدة من خلال تقديم فريق شبابي بحثي متنوع الخبرات والمهارات وذلك لمعاونته على تحقيق طموحاته وأفكاره المأموله من خلال موقعه بمجلس الشيوخ.
وأضاف أكمل نجاتي، في تصريحات له أنه فخور بفريق الشياب البحثي الذي يتعاون معه ومع طموحاته المستقبلية وسعيه الدائم لتقديم كل ما هو جديد ومواكبه التسارع الزمني والتكنولوجي، مشيرا إلى أن الفريق البحثي يتكون من كل من "محمد عبد الحليم، الخبير القانوني ومدير تنفيذى للعديد من المؤسسات التنموية، ومحفوظ حامد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخبير في التسويق والإتصال السياسي، ومدير بإدارة العلاقات الحكومية في اتصالات مصر ، وأحمد ناصر، الخبير في مجال التصميمات والجرافيك كمسئول الدعم التكنولوجي ، والدكتورة شاهندة غريب كمدير وحدة قياس الأثر الاجتماعي للتشريعات، والمستشار القانوني وائل رشاد حمزة، الخبير القانونى والخبير التدريبي في مجال ريادة الاعمال، كما ضم الفريق عدد من الباحثين وهم محمود مدحت مختار عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، أحمد محمد حامد ، ياسمين أحمد رجب ، عمرو عادل عبدالكريم، ميرنا أحمد رجب
الدارسين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يسعى مع فريقه لتقديم كل ما هو جديد وفي بدايات اانطلاقه قدم الفريق البحثي عدة مصطلحات لنشر المعرفة بطريقة سهله وبسيطه لتوصيل المعلومة بأبسط صورها وهي الكبسولات الرمضانية وهي تكون عبارة عن عدة معلومات تقدم يوميا في رمضان بتصميم انفوجرافي مبدع لتبسيط المعلومة وقد لاقت الفكرة استحسان العديد من المتابعين.