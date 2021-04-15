كبسولة رمضانية.. مصطلحات تعريفية يقدمها متحدث التنسيقية عبر السوشيال ميديا

أكمل نجاتي يطلق مبادرات تعريفية سياسية واجتماعية عبر السوشيال ميديا العمل الاجتماعي

أطلق النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرات تعريفية سياسية واجتماعية عبر السوشيال ميديا العمل الاجتماعي، حيث بدأ بتعريف مفهوم العمل المجتمعي والذي نشر عنه أنه تجسيد عملي لفكرة التكافل المجتمعي"، فهو يمثل مجموعة من الأعمال الخيرية التي يقوم بها بعض الأشخاص الذين يشعرون بآلام الناس وحاجاتهم، ما يدفعهم للعطاء بمجهودهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة هؤلاء الناس، هادفين تقديم ما هو خير.

وأيضا الإسهامات المجتمعية التطوعية يمكن أن تتضمن التبرعات الخيرية، وبرامج التطوع، والاستثمارات المجتمعية طويلة الأجل في الصحة والتعليم أو المجالات الأخرى ذات المردود الاجتماعي.

وإسهامات الأفراد، طوعا، في أعمال الرعاية والتنمية المجتمعية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل أو بغير ذلك من الأشكال.

وفي تخصصه الاقتصادي حيث فاز أكمل بمنصب أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، واستكمل سلسلة مفاهيمه بتعريفات اقتصادية ومنها طباعة النقود كحل للمشاكل الاقتصادية، موضحا أنها من المفاهيم الخاطئة في الاقتصاد هي اعتقاد الكثير من المواطنين أن طبع النقود سيجعلهم أثرياء و يجعل الحكومة أيضا تقوم بسداد ديونها ومساعدة شعبها وتحقيق الرفاهية، بل يفتح باب كبير للتضخم وتدمير اقتصاد الدولة، حيث أن التضخم عبارة عن ارتفاع مستمر في المستوي العام للأسعار والخدمات ولقياس التضخم يتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط الأسعار باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.

وتابع: “فإن زيادة دخول المواطنين بسبب طبع المزيد من النقود سيؤدي لارتفاع أسعار السلع والخدمات أيضا بشكل متناسب وهذا يؤدي لانخفاض القوة الشرائية للعملة بسبب ارتفاع المعروض منها”.

وفي هذا الصدد؛ قال النائب أكمل نجاتي، والذي يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس، أنه سعى لتقديم تجربة جديدة من خلال تقديم فريق شبابي بحثي متنوع الخبرات والمهارات وذلك لمعاونته على تحقيق طموحاته وأفكاره المأموله من خلال موقعه بمجلس الشيوخ.

وأضاف أكمل نجاتي، في تصريحات له أنه فخور بفريق الشياب البحثي الذي يتعاون معه ومع طموحاته المستقبلية وسعيه الدائم لتقديم كل ما هو جديد ومواكبه التسارع الزمني والتكنولوجي، مشيرا إلى أن الفريق البحثي يتكون من كل من "محمد عبد الحليم، الخبير القانوني ومدير تنفيذى للعديد من المؤسسات التنموية، ومحفوظ حامد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخبير في التسويق والإتصال السياسي، ومدير بإدارة العلاقات الحكومية في اتصالات مصر ، وأحمد ناصر، الخبير في مجال التصميمات والجرافيك كمسئول الدعم التكنولوجي ، والدكتورة شاهندة غريب كمدير وحدة قياس الأثر الاجتماعي للتشريعات، والمستشار القانوني وائل رشاد حمزة، الخبير القانونى والخبير التدريبي في مجال ريادة الاعمال، كما ضم الفريق عدد من الباحثين وهم محمود مدحت مختار عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، أحمد محمد حامد ، ياسمين أحمد رجب ، عمرو عادل عبدالكريم، ميرنا أحمد رجب

الدارسين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.



وأكد المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يسعى مع فريقه لتقديم كل ما هو جديد وفي بدايات اانطلاقه قدم الفريق البحثي عدة مصطلحات لنشر المعرفة بطريقة سهله وبسيطه لتوصيل المعلومة بأبسط صورها وهي الكبسولات الرمضانية وهي تكون عبارة عن عدة معلومات تقدم يوميا في رمضان بتصميم انفوجرافي مبدع لتبسيط المعلومة وقد لاقت الفكرة استحسان العديد من المتابعين.