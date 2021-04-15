وزير الخارجية الأمريكي: سنواصل دعمنا الإنساني لأفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الخميس: ما من حل عسكري للنزاع في أفغانستان.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي في العاصمة الأفغانية "كابول": في حال هاجمتنا حركة طالبان سيكون ردنا قويا، مشيراً إلى أن أفغانستان تغيرت وعلى طالبان أن تدرك ذلك.

وأكد بلينكن: سنواصل دعمنا الإنساني لأفغانستان، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يقوم بزيارة غير معلنة لأفغانستان على خلفية قرار سحب قوات بلاده.

بدء الانسحاب

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن في خطاب مساء أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستبدأ الانسحاب من أفغانستان، قائلاً: "الوقت حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، وإعادة القوات الأميركية إلى الوطن".

وأضاف بايدن "أن 2300 جندي أمريكي قتلوا منذ التدخل العسكري في أفغانستان، ووجود الولايات المتحدة العسكري في هذا البلد كلف أمريكا المليارات".

وأكد بايدن: "انسحابنا من أفغانستان سيكون آمنا وبالتعاون مع الحلفاء"، مشددا: "سنواصل تقديم الدعم للحكومة والقوات الأفغانية".

وذكر: "وجودنا في أفغانستان كان هدفه منع استخدامها قاعدة لانطلاق عمليات إرهابية ضدنا"، موضحا "سنعمل على إحباط الهجمات الإرهابية ضدنا في أي مكان في العالم".

وقال: "سنواصل دعم الحكومة الأفغانية، لكننا لن نبقي التزامنا العسكري في أفغانستان".

رد أفغاني

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه بحث، الأربعاء، مع نظيره الأمريكي بايدن، الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول بداية سبتمبر، مؤكدا أنه "يحترم" هذا القرار.

وكتب غني على تويتر بعد المحادثة الهاتفية أن قوات الأمن الأفغانية "قادرة تماما على الدفاع عن شعبها وبلادها، الأمر الذي تقوم به منذ البداية"، مضيفا "سنعمل مع شركائنا الأميركيين على ضمان انتقال سلس"، نقلا عن فرانس برس.

تحديد موعد الانسحاب

هذا وذكر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق الأربعاء، أنّ الوقت حان لسحب القوات المنتشرة في أفغانستان، مضيفاً أنّ واشنطن ستعمل مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي لتأمين انسحاب "منسق".

وقال بلينكن قبل محادثات مع شركاء في الحلف في بروكسل "حققنا معاً الأهداف التي وضعناها، والآن حان الوقت لإعادة قواتنا إلى الوطن".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قال بلينكن: "حققنا أهدافنا من التدخل في أفغانستان وحان وقت سحب القوات". وأضاف: "سننسق مع الناتو لانسحاب كامل ومنسق من أفغانستان".

وذكرت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارنباور، الأربعاء، أن قوات حلف شمال الأطلسي ستنسحب في سبتمبر على الأرجح من أفغانستان، على غرار القوات الأميركية.

وقالت كرامب كارنباور "قلنا دائما: ندخل معا (مع الأميركيين) ونخرج معا". وأضافت "أنا مع انسحاب منظم لذلك أفترض أننا سنقرر ذلك اليوم".