تأجيل قضية قتل سائق توك وسرقة مركبته ودفنه داخل أرض بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل علي ماهر والمستشار خالد علي إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل نظر قضية مقتل سائق "توك توك" وسرقة مركبته ودفنه بأرض زراعية بقرية المنزلة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية إلى جلسة 12 يونيو المقبل للاستعداد للمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية الأسبق، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ السابق، بورود بلاغا من أهالى قرية المنزلة بعثورهم على جثة فى مدفونة بأرض زراعية بالقرية

وانتقلت على الفور المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ ، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر مقتولا ومدفونا بالأرض، وتبين أن الجثة مقتولة بطريق الخنق ويرتدى قميصا أسود وبنطالا وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم

وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية السابق، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية السابق، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "محمد ر"، 22 عاما، عامل بمصنع ومقيم عرب الحصة المطرية القاهرة، و"إسلام ع" 22 عاما، من قرية المنزلة بطوخ، وله عنوان آخر بالمطرية القاهرة، و"عاصم ر" 17 سنة، بائع خضراوات مقيم سنديون قليوب.

وأوضحت تحريات رجال المباحث، تبين أن المتهمين الأول والثانى استدراجا المجنى عليه بحجة توصيلهما إلى مدينة طوخ، وعقب وصولهما إلى قرية المنزلة قام المتهم الأول بخنق المجنى عليه من رقبته، إلا أن المجنى عليه قاوم، فقام المتهم الثانى بإحاكم قبضته فخارت قواه وتيقنا من وفاته، ثم قاما بسرقة متعلقاته الشخصية وكذلك مركبة التوك توك وقاما بدفن المجنى عليه بأرض زراعية.

وتبين بالتحريات، ان المتهم الثالث، علم بوقوع الجريمة وأعان المتهمان على الفرار بأن أواهم بمنزله على النحو المبين بالتحقيقات، كما أخفى مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه مع علمه بذلك.

وأحيل المتهمين للنيابة، التى قررت بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس المتهمين على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل سائق وسرقة التوك توك الخاص به، ودفن جثته بأرض زراعية بدائرة المركز، كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وبسؤال أحد الشهود، أقر بأنه حال تواجده بالأرض الزراعية خاصته على الطريق المؤدى لقرية المنزلة بدائرة مركز شرطة طوخ، أبصر حذاء رجالى أسود اللون ملقى بجانب غرفة قام ببنائها فى أرضه، فتوجه صوب الحذاء فأبصر آثار دماء واشتم رائحة كريهة، وبالحفر الخفيف ازدادت الرائحة الكريهة، فأوقف الحفر، وعلى الفور أبلغ الشرطة التى حضرت واستكملت الحفر وتبين وجود الجثة