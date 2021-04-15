مصر تتقدم 3 مراكز فى تصنيف أفضل الدول 2021 (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديدًا رصد خلاله وضع مصر في تصنيف أفضل الدول الصادر عن "يو أس نيوز أند ورلد ريبورت؛ حيث احتلت مصر فيه المركز الـ 33 عالميًّا من أصل 78 دولة حول العالم، مقارنةً بالمركز الـ 36 في 2020.

وتقدمت مصر في معظم التصنيفات الفرعية؛ منها التصنيف الفرعي "التراث"، والذي احتلت فيه المركز الـ 8 بعدما استقر ترتيبها فيـــه عند المركـــــز الـ 13 خلال العامين الماضيين 2020، و2019؛ وذلك بفضل الاكتشافات الأثرية الحديثة.

كما تقدمتفي تصنيف المغامرة لتصبح في المركز الــ 27 في 2021، مقارنةً بالمركز الــ 39 في 2020، وحصدت مصر المركز الـ 46 عالميًّا في تصنيف المرونة، والـ 54 في المسؤولية الاجتماعية.



يقوم التصنيف على تحديد مدى أفضلية 78 دولة حول العالم بناءً على عدد من الخصائص ذات القدرة على دفع التجارة والسفر والاستثمار والتأثير بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية، بالاعتماد على 10 تصنيفات فرعية لكل منها وزن نسبي. واحتلت كندا واليابان وألمانيا المراكز الأولى في التصنيف على التوالي.

في نفس السياق اكد تقرير اخر عن تصنيف مصر ضمن أفضل دول العالم تعاملًا مع أزمة كورونا، إلى احتلال مصر المركز الـ25 عالميًّا والثاني عربيًّا من بين 53 دولة على مستوى العالم، وذلك في تصنيف مرونة التعامل مع أزمة كورونا؛ حيث سجلت مصر 63.2 نقطة في هذا التصنيف، متقدمةً بذلك على كل من تركيا، التي سجلت 60.6 نقطة، والسعودية 59.6 نقطة، والهند 58.1 نقطة، والبرازيل 56.2 نقطة، وإيطاليا 54.2 نقطة، وفرنسا 51.6 نقطة، وأخيراً المكسيك 37.6 نقطة.

وذكر التقرير العوامل التي أسهمت في استحواذ مصر على مركز متقدم في التصنيف، والتي أبرزها تحقيقها ثاني أعلى معدل نمو متوقع لعام 2020 بالمقارنة بالاقتصادات التي يشملها التصنيف، بالإضافة إلى أن مصر واحدة من أقل دول العالم التي تشهد عدد إصابات شهريًّا، وذلك بواقع 7 حالات لكل 100 فرد.

ووفقًا للتصنيف ، فإن مصر جاءت ضمن خمسة اقتصادات فقط من الدول المتضمنة بالتصنيف المتوقع لها أن تحقق نموًّا في عام 2020، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو خلال العام الجاري 3.6%، علمًا بأن مصر كانت قد حققت نموًّا قبل فيروس كورونا في 2019 بلغ 5.6%.

وتناول التقرير الحديث عن الدول الأخرى المتوقع لها أن تحقق نموًّا أيضًا خلال 2020، وفي مقدمتها بنجلاديش؛ حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لديها 3.8%، بعدما وصل إلى 8.2% في عام 2019، في حين من المتوقع أن تحقق الصين نموًّا بنسبة 1.9% مقارنة بــ6.1% في عام 2019، كما أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في فيتنام إلى 1.6% بعدما بلغ 7% في عام 2019، وأخيرًا تايوان التي يتوقع أن يصل معدل نموها إلى 0.05% مقارنة بـ2.7% في عام 2019.