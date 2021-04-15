الإعلان عن وظائف جديدة بالمتحف المصري الكبير؟.. الحكومة توضح الحقيقة

الحكومة توضح حقيقه وظائف المتحدف الكبير

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر بشأن وجود روابط تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بالمتحف المصري الكبير.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له اليوم، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن أي وظائف جديدة بالمتحف المصري الكبير، وأن الروابط المتداولة مزيفة، ولا تمت للوزارة بصلة، مُوضحةً أن الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسمياً عبر الطرق المقررة قانوناً من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط "www.antiquities.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.

وناشدت الوزراة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتشويه سمعة الآثار المصرية، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.antiquities.gov.eg).

وتعمل الدولة يوميا بتحري جيع مواقع التواصل الاجتماعي لترصد الشائعات وتوضح بها الي الشعب المصري مدي افتراء تلك الشائعات بالحقائق والأدلة المثبتة ودائمنا ما وناشدت الوزراة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتشويه سمعة مصر في جميع ومختلف مجالاتها، وكان آخر إعلان لوظائف المتحف الكبير في أوائل يناير الماضي من العام الحالي عندما أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حاجتها لموظفي أمن للعمل بالمتحف المصري الكبير من العاملين بوزارة السياحة والآثار.

يذكر أن العمل انتهى بالمتحف المصري الكبير بنسبة 95% حيث انتهت كل الأعمال الإنشائية بالمتحف ويجرى العمل على سيناريو العرض المتحفي بعد تثبيت كل الفتارين، تمهيدا للافتتاح خلال الربع الأخير من هذا العام، وذلك بعد إرجاء لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث من المنتظر أن يتم الافتتاح في احتفالية ضخمة يحضرها عدد من ملوك ورؤساء العالم وتستمر لعدة أيام لافتتاح المتحف المصري الكبير.