الصحة البريطانية: تم إعطاء 40.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس، أنه جرى إعطاء 40.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.



وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ443 ألفا و655 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين أربعة أشهر.



وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 16 أسبوعاً.



وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 39.4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفاً و407 حالات حتى الآن.



ومضى قرابة عام وعشرة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن المملكة المتحدة تقوم بتوسيع نطاق دراسة حول "الخلط بين اللقاحات"، بحيث تشمل لقاحي موديرنا ونوفافاكس، وذلك في إطار بحث حول مدى فاعلية تلقي لقاحين مختلفين.

وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته في موقعها على شبكة الإنترنت، أمس الأربعاء: إن الدراسة التي تجريها جامعة أكسفورد، والتي بدأت في فبراير الماضي، تبحث بالفعل فيما إذا كان يمكن الخلط بين جرعات لقاحي أسترازينكا وفايزر على نحو آمن، وستعلن عن نتائجها الأولى الشهر المقبل.

وأشارت "الإندبندنت" إلى أن هذا التوسع في البحث يأتي في وقت تسود فيه مخاوف من أن انتشار النسخة المتحورة- التي رصدت أولا في جنوب إفريقيا- في المملكة المتحدة يمكن أن يبطئ من مسار خريطة الطريق للخروج من إجراءات الإغلاق.

ونسبت الصحيفة إلى البروفيسور بيتر أوبنشو، مستشار الحكومة البريطانية، قوله، إنه وزملاءه "قلقون للغاية" من المجموعة الأخيرة من السلالات المتحورة التي تم اكتشافها في لندن.

وفي الوقت ذاته، أظهرت البيانات الحكومية البريطانية: إنه كانت هناك 533 حالة مؤكدة من السلالة الجنوب إفريقية في المملكة المتحدة حتى الآن.