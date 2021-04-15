الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع لمستويات قياسية بفضل أرباح الشركات وصعود المعادن

أسهم أوروبا ترتفع لمستويات قياسية بفضل أرباح الشركات وصعود المعادن

أسهم أوروبا
أسهم أوروبا

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الخميس، إذ أدى صعود أسعار السلع الأولية لارتفاع أسهم شركات التعدين، بينما بددت بعض تقارير الأرباح الإيجابية المخاوف بشأن وتيرة التحصين من كوفيد-19 في القارة.


وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة محققا مكاسب للجلسة الثالثة، فيما قادت أسهم شركات التعدين والسفر الارتفاع.


وفاق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية أداء سائر السوق، إذ رفع صعود أسعار المعادن أسهم شركات مثل ريو تينتو وأنجلو أمريكان وبي.إتش.بي.
 

وزاد سهم شركة الهندسة السويسرية إيه.بي.بي 3.3 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها لمبيعات سنة كاملة.
 

وربح سهم مجموعة الإعلانات الفرنسية بوبليسيس 2.6 بالمئة بعد أن عادت الشركة إلى تحقيق نمو ذاتي للمرة الأولى منذ ما قبل جائحة كوفيد-19.
 

ونزل سهم ديليفرو البريطانية لتوصيل الطعام 1.5 بالمئة حتى بعد أن زادت طلبياتها الفصلية لأكثر من المثلين في أول تحديث من الشركة منذ طرح السهم في السوق الشهر الماضي والذي جاء مخيبا للتوقعات.

 

وعلى صعيد أخر سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً بأكثر من %4، مدعومةً بتفاؤل المستثمرين حيال عودة الطلب على الخام بعد تقرير من وكالة الطاقة الدولية، وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 دولار بما يعادل 4.2% لتصل إلى 66.37 دولارا للبرميل.

 

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.78 دولار أو 4.6% مسجلة 62.96 دولارا للبرميل.

 

وقد أنهت بورصة باريس تعاملاتها أمس مسجلةً ارتفاعاً في مؤشرها بنسبة 0.40% وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 24.48 نقطة ليصل إلى مستوى 6208.58 نقطة.

 

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.71%، وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب تعادل 49.09 نقطة، ليصل إلى 6939.58 نقطة.

الأسهم الأوروبية كورونا اوروبا التعدين الاقتصاد

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