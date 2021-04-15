أبرزها ممارسة الرياضة.. نصائح للحفاظ على رشاقتك في رمضان
يعاني أشخاص خلال رمضان من وزن زائد، حيث تكثر العزومات في الشهر الكريم، ومع تجمع العائلة يتشجع البعض على تناول الطعام بشراهة بعد صيام دام أكثر من 15 ساعة، ويوضح موقع health الطبي نصائح للحفاظ على الوزن السليم في شهر الصوم.
أسباب زيادة الوزن في رمضان
- تناول كمية كبيرة من الطعام في السحور
- كسب عدد من السعرات الحرارية دون ممارسة الرياضة
- تناول حلويات بصورة كبيرة عقب الإفطار
- الخلود للنوم بعد الإفطار أو السحور مباشرة
طرق عدم الإصابة بالسمنة المفرطة
- ممارسة الرياضة قبل الإفطار بنصف ساعة أو بعده بساعتين .
- تناول الشوربة الدافئة قبل الطعام الأساسي والذهاب للصلاة في الأول ثم تناول الوجبة .
- تناول الطعام ببطء حتى تعطي فرصة لاستقبال المعدة له وعدم الشعور بالامتلاء.
- شرب كمية كبيرة من المياه لا يقل عن 8 أكواب بين الفطار والسحور مما يعزز الحرق.
- الابتعاد عن الحلويات الرمضانية، لإحتوائها على كمية كبيرة من السكر واستبدالها بفواكه طازجة.
- الأطعمة الدسمة ايضًا تسبب في زيادة الوزن نظرًا لإحتوائها على دهون مشبعة واستبدالها بدهون صحية مثل الأوميجا 3 ومصادر الأوميجا مثل المحار، الكافيار، بذور الشيا، الجوز، الحبوب والمكسرات مما يحمي القلب والشرايين .
- تناول خضروات بصورة كبيرة لاحتوائها على الألياف التى تساعد في الشعور بالامتلاء .
- حتى لا يتم تراكم الدهون بسبب تناول الوجبة ، يجب عدم النوم مباشرة بعد تناولها بل الانتظار ساعتين.
- حساب السعرات الحرارية خلال وجبتي السحور والفطار، خاصة في حالة عدم ممارسة الرياضة خلال اليوم لأن مع قلة الحركة لا يستطيع الجسم حرق الدهون، والتخلص منها فتتراكم على صورة دهون.
- تقسيم الوجبة لثلاث عناصر الأولى كربوهيدرات معقدة، والثانية لحم قليل الدهن أو بدائل اللحوم، وأن يحتوي نصف الطبق المتبقي على الخضروات وبذلك يمكن ضمان صحة متوازنة ووجبة متقسمة .