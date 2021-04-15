أبرزها ممارسة الرياضة.. نصائح للحفاظ على رشاقتك في رمضان

يعاني أشخاص خلال رمضان من وزن زائد، حيث تكثر العزومات في الشهر الكريم، ومع تجمع العائلة يتشجع البعض على تناول الطعام بشراهة بعد صيام دام أكثر من 15 ساعة، ويوضح موقع health الطبي نصائح للحفاظ على الوزن السليم في شهر الصوم.

أسباب زيادة الوزن في رمضان

تناول كمية كبيرة من الطعام في السحور

كسب عدد من السعرات الحرارية دون ممارسة الرياضة

تناول حلويات بصورة كبيرة عقب الإفطار

الخلود للنوم بعد الإفطار أو السحور مباشرة

طرق عدم الإصابة بالسمنة المفرطة