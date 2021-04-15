عاطلان ضبطا بـ 70 حشيش قبل ترويجها في الإسكندرية.. تجديد حبس

النيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة

قررت نيابة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، تجديد حبس عاطلان لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم لكمية كبيرة من مخدر حشيش بقصد ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.



و تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجله، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة علي عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.

- كمين لضبط المتهمين



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وألقي القبض على المتهمين حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبتفتيشهما عثر على (70 طربة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائهما للتربح منها، و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



كانت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، قررت حبس عاطل لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في مخدر الايس والهيروين علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بمزاولة نشاط إجرامي بترويج والاتجار بالمواد المخدرة علي عملائه.

- القبض على المتهم قبل ترويج المخدرات



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان، وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و150 ألف جنيه تقريباً، و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، وحبسه عقب القاء القبض علي المتهم حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر علي (كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول)، وبمواجهته اقرر لحيازته المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه للتربح منها.