وزيرة التضامن تنعى مكرم محمد أحمد: كان مدافعا عن الوطن بقلمه

نعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعى لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 86 عاما.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر فقدت قيمة وقامة وطنية كبيرة، كان مدافعًا عن وطنه ومساندًا له بقلمه الذي يشهد له الجميع، بالإضافة إلى دوره الكبير في نشر الفكر التنويري.

وتقدمت القباج بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية، داعية الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتعرض الكاتب الكبير لوعكة صحية استلزمت نقله لمستشفى وادى النيل، وتم منع الزيارة عنه.



وغادر عالمنا صباح اليوم الخميس، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، عن عمر ناهز 85 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية.

كانت حياة الكاتب الكبير مليئة بالمحطات المهمة في أروقة صاحبة الجلالة، من عمله كصحفي مرورًا بشغله أرفع المناصب في المهنة، والتي نستعرضها في التقرير التالي:

-من مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية فى دلتا مصر، وحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957.

-تولى مهمة تغطية حرب اليمن كمراسل عسكري 1967، وتحسب له تغطية حرب غزة 1967، كما غطى حرب الجزائر والمغرب وحركة التحرير الإريترية وحركة تحرير جنوب اليمن.

-تدرج مكرم في العمل الصحفي وأقسامه المختلفة، حيث انتقل من الحوادث إلى التحقيقات إلى مراسل عسكري، ثم بعد ذلك دخل في منظومة الإدارة من خلال عمله مديرًا لتحرير الأهرام عام 1970، وأيضا عمل رئيسًا لتحرير مجلة المصور منذ عام 1981، ولمدة 24 عامًا.

-فاز بمقعد نقيب الصحفيين لـ3 دورات أبرزها عام 2007 في منافسة مع رجائي الميرغني، وسبق ذلك توليه المنصب من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.

-تولى منصب أول رئيس للمجلس الأعلى للإعلام، منذ تشكيله بموجب دستور 2014، حتى 2020، وعمل على ضبط المنظومة الإعلامية.