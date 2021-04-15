وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يبحثان دفع الآداء في مراكز تجميع الألبان

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا اليوم، بحث سبل دفع الآداء في مراكز تجميع الألبان ووضع أليات التركيب والاستلام.

وقال القصير، إن مشروع تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية نظرا لأنه يسهم في توفير منتجات الألبان للمواطنين بمواصفات جيدة وصحية وآمنة وأيضا بأسعار مناسبة، مضيفا أنه جاري حاليا تجهيز 205 مراكز مزمع إنشائهم وتطويرهم ورفع كفائتهم طبقاً للمواصفات القياسية كمرحلة أولى للمشروع القومي لتجميع الألبان، تورد لهم وزارة الإنتاج الحربي الأجهزة والمعدات بأسعار أقل وبجودة أفضل، وبفترة ضمان أطول تمتد إلى من 10 إلى 20 سنة، مقارنة بالمعدات المستوردة.



وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 41 مركزا لتجميع الألبان طبقاً للمواصفات القياسية، يعملون الأن بكفاءة وتم إصدار شهادة "الهاسب" لـ10 مراكز منهم، وجاري استكمال الباقي، مؤكدا أن هناك 89 مركزا تم الانتهاء من اعتماد التمويل لهم من البنك الزراعي بقيمة 144 مليون جنيه وحوالي 98 مركزا جاري الانتهاء من توصيل المرافق والإنشاءات والتجهيزات لهم طبقاً للمواصفات القياسية، وإعتماد القروض لهم.

ومن ناحيته، قال الوزير محمد أحمد مرسي، إن الإنتاج الحربى جاهز بأكثر من الفين مكون من الأجهزه والمعدات، والمطلوب هو اتخاذ إجراءات سرعة التركيب والتسليم وأن يتم الاتفاق على آلية محددة تشترك فيها كل الأطراف وتضمن سرعة التنفيذ والمتابعة، مشددا على أهميه أن يكون هناك نقاط محددة من الوزاتين للاتصال لحل أي مشاكل فورا دفعا للآداء خاصة وأن هذا الملف من الملفات التي يتابعها رئيس الجمهورية.



وفي نهاية الاجتماع، اتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة سرعة التنفيذ على أرض الواقع وحل المشكلات فورا.