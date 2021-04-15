الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر: زيادة رحلات السياحة القادمة من غرب أوروبا الفترة المقبلة (خاص)

رئيس الشركة القابضة
رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة الرحلات الجوية السياحية المباشرة وغير المباشرة "الشارتر" والقادمة من بعض دول غرب قارة أوروبا خلال الفترة المستقبلية، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بالمطارات ذات المقاصد السياحية المختفلة قد تلقت إخطارات بقرب بوصول رحلات جوية سياحية مباشرة وغير مباشرة قادمة من دول غرب أوروبا، مع قرب حلول الفصل الصيفي والذي من المتوقع أن يشهد كثافة في معدلات التشغيل الجوي والركابي من كافة ومختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وأكدت أن المطارات ذات المقاصد السياحية شهدت خلال الأونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة.

وآوضحت المصادر، أن المطارات المصرية تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

وتابعت المصادر، أن القرار يشمل المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

وأضافت، أنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط، إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضاره الشهادة معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الرحلات السياحية غرب اوروبا المطارات السياحية وزارة الطيران المد

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