الخميس 15 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير شارع العبور بحى الضواحى

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير شارع العبور بحى الضواحى

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية اليوم الخميس، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العبور بحى الضواحى والذى يأتى ضمن خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بكافة المحاور الرئيسية والفرعية، وتطوير مختلف الطرق بحى الضواحى، رافقه خلالها العميد محمد بصلة مدير إدارة المرور.

واستعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التى شهدها الشارع حتى الآن، مشددا على تطوير الشارع بنفس الكفاءة التى تشهدها مختلف شوارع المحافظة، مؤكدا أن شارع العبور من الشوارع الحيوية وذات طابع خاص بحى الضواحى، حيث تشمل أعمال التطوير إعادة رصف الشارع وتشجير جانبى الشارع وزيادة معدلات الإضاءة.

يذكر أن حى الضواحى يشهد حاليا طفرة فى قطاع الطرق من خلال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتى شملت الشوارع المحيطة بالميناء البرى الجديد وشارع البترول وشارع الشاحنات وشارع قوات الأمن، وكذا تطوير شوارع مناطق السيدة خديجة وزمزم وفاطمة الزهراء وغيرها، بما يحقق التنمية الشاملة التى تستهدفها المحافظة فى كافة الأحياء للارتقاء بحياة المواطنين.

كما وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،  فوزى الوالى رئيس حى الزهور بمواصلة وتكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات التى تعيق حركة المواطنين وتؤدى للازدحام والتكدس.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد اليوم بعدد من الأحياء لمتابعة سير العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها، وشدد محافظ بورسعيد على الحفاظ على المظهر الحضارى بشوارع حى الزهور ومنع أى مخالفات أو إشغالات تؤثر على حركة المرور والمواطنين، موجها بتطبيق العقوبات على المخالفين، كما شدد على تكثيف حملات النظافة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية  ومتابعة حركة  الأسواق لمنع التكدس بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وواصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العبور بحى الضواحى والذى يأتى ضمن خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بكافة المحاور الرئيسية.

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