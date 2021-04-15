تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لدى نهاية تعاملات، اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع- حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للسوق، فيما تراجعت نظيرتها الثانوية، على خلفية استمرار المبيعات المكثفة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية على أغلبيىة أسهم السوق.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 412 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 630.878 مليارجنيه.

وعلى صعدب المؤشرات، فقد واصل المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" ارتفاعاته، ليغلق مرتفعا بنسبة بلغت 0.27%، ويغلق عند مستوى 10143 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12458 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3937 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2716 نقطة.

وقال خبراء ومحللون بسوق المال إن أسهم البورصة شهدت تشبعا بيعيا منذ ما يقرب من أكثر من 10 جلسات، وهو الأمر الذى ظهرت بوادره جليا خلال النصف الثانى من تعاملات اليوم الخميس، حيث ظهرت بوادر بعض القوى الشرائية على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسط القيمة والكبرى منها، تلك التى حافظت على استقرار المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" عند اتجاهه الصعودى، الأمر الذى يعكس قرب انتهاء موجة البيع "الممنهجة"، تمهيدا لعودة الصعود من جديد ، خاصة أن بعض أسهم السوق شهدت تراجعات بلغت نسبتها ما يقرب من 60%.