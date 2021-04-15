«التعليم» تعلن تفاصيل الاختبار التقني بشهر إبريل لطلاب «الثانوية»

الاختبارات التجريبية للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الاختبار التقني بشهر إبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، الذي يعقد في الفترة من ١٨ وحتى ٢٢ إبريل من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً وحتى ١:٠٠ ظهراً للأهداف التالية:

1- ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه

2- قياس تغطية الـ 4G

3- قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية

4- تحديث منظومة التابلت

وأعلنت الوزارة أنه للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور:

الرقم المختصر: 19368 ، أو من خلال الواتساب: 01148970610.

وشددت الوزارة على ضرورة إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار.

الموعد الرسمي لامتحانات الثانوية

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد بشكل رسمي في 4 يوليو القادم.

وأضاف فى تصريحات سابقة له، أن عقد الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا لن يؤثر في شكل الأسئلة، وأن الامتحان على أجهزة التابلت يحقق مزيدا من الأمان بتقليل تدخل العنصر البشري من طباعة وتخزين، وعمليات التصحيح، وتلك هي الأسباب التي تجعل الوزارة تلجأ إليه.

مواعيد الامتحانات التجريبية

من المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أول هذه الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، في أيام 18 و 20 و 22 أبريل الجاري لقياس كفاءة أجهزة التابلت.

الامتحانات الثاني للثانوية العامة

تعقد في مايو في الوحدة الأولى والثانية في كل مادة وفقا للجدول التالي :

الأحد 23 مايو 2021 :

اللغة العربية (من 10 لـ 11 صباحا) - اللغة الإنجليزية (من 11:30 صباحا لـ 12 ظهرا ) - اللغة الثانية (من 12:30 ظهرا لـ 1 ظهرا)

الثلاثاء 25 مايو 2021 :

التاريخ لأدبي والفيزياء لعلمي ( من 10 صباحا لـ 10:30 صباحا) - علم النفس لأدبي والأحياء لعلمي علوم و الرياضيات البحتة لعلمي رياضة (من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)

الخميس 27 مايو 2021 :

الجغرافيا والكيمياء (من 10 صباحا لـ 10:30 صباحا) - الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية (من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)

الامتحان الثالث الثانوية العامة

يعقد في الفترة من 12 يونيو إلى 17 يونيو، وسيكون محاكاة كاملة للامتحانات النهائية

ويمكنك التعرف على مزيد من تفاصيل كل يوم من خلال الجداول التالية.

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