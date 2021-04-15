الخميس 15 أبريل 2021
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محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالشارع

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في تطوير شارع الشاحنات

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مستجدات الأعمال الجارية فى تطوير شارع الشاحنات بحى الضواحى والذي يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، رافقه خلالها العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد والمهندسة هويدا شميس جهاز التعمير.
وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالشارع، تمهيدا لافتتاح الميناء البرى الجديد والذى شهد أعمال تطوير بالشوارع المحيطة به. 

وأكد محافظ بورسعيد أن شارع الشاحنات من أكثر المناطق الحيوية بحى الضواحى، وقد شهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة، ويبدأ مخطط تطوير شارع الشاحنات من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه.

كما وجه المحافظ، رئيس حى الضواحى بإزالة كافة العشوائيات والإشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى، وشدد على منع أى أشكال للعشوائيات بهذه المنطقة والتى شهدت كبرى المشروعات القومية على رأسها الميناء البرى الجديد وأعمال تطوير الشوارع المحيطة بالميناء البرى، مشيرا إلى أن المنطقة ستمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها ولابد من تحقيق أفضل مستوى جمالى وحضارى بالمنطقة وإزالة أى إشغالات لا تليق بمستوى المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة مؤخرا.

كما أعلن استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بحى الضواحى ببورسعيد تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد.

وأكد المحافظ أنه يتم حاليا رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمساكن السيدة خديجة بالتوازى مع أعمال تطوير ورصف شارع البترول وكافة الطرق المؤدية للميناء البرى الجديد، حيث تشمل الأعمال إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية ، وزيادة معدلات الإضاءة والتجميل بالشوارع، موضحا أن هناك خطة شاملة للارتقاء بالعديد من الطرق بحى الضواحى بالتوازى مع الأحياء الأخرى، وخاصة تطوير الشوارع المحيطة  بالمشروعات الخدمية والتنموية الجديدة بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد اللواء عادل الغضبان أعمال تطوير الشاحنات الضواحي

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