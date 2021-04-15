بـ«3 أعمال رمضانية».. حسين الجسمي يتصدر قائمة تريند «جوجل»

ظهور مميز وإطلالة فريدة أطّل بها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مع بداية شهر رمضان المبارك 2021، عبر ثلاث أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة في كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب، والذي تعاون بها عبر ثلاث جهات إماراتية وعربية، شكلت معايدة رمضانية للجمهور العربي بمناسبة قدوم الشهر الكريم.



وتصدر الفنان حسين الجسمي قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الأخيرة من اليوم عقب تميزه الفريد في رمضان 2021 بثلاث أعمال فنية مميزة وهي "هل هلالك" و"رمضان في مصر حاجة تانية" و "سر السعادة".

وتستعرض “الدستور” في سياق ذلك أبرز المعلومات عن تلك الأعمال الفنية التي قدمها الجسمي خلال رمضان.

