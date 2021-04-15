الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بـ«3 أعمال رمضانية».. حسين الجسمي يتصدر قائمة تريند «جوجل»

حسين الجسمي
حسين الجسمي

ظهور مميز وإطلالة فريدة أطّل بها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مع بداية شهر رمضان المبارك 2021، عبر ثلاث أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة في كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب، والذي تعاون بها عبر ثلاث جهات إماراتية وعربية، شكلت معايدة رمضانية للجمهور العربي بمناسبة قدوم الشهر الكريم.
 

وتصدر الفنان حسين الجسمي قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الأخيرة من اليوم عقب تميزه الفريد في رمضان 2021 بثلاث أعمال فنية مميزة وهي "هل هلالك" و"رمضان في مصر حاجة تانية" و "سر السعادة".

وتستعرض “الدستور” في سياق ذلك أبرز المعلومات عن تلك الأعمال الفنية التي قدمها الجسمي خلال رمضان.
 

  • هل هلالك
    "هل هلالك.. أبوظبي دارك" من كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، يطل حسين الجسمي يومياً عبر قنوات أبوظبي للإعلام بأغنية رمضانية حملت عنوان "هل هلالك.. أبوظبي دارك" من إخراج Christelle Hawi، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلي، والتي عرض فيها الفيديو الكليب من خلال القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube. 
     
  • رمضان في مصر حاجة تانية
    وأغنية "رمضان في مصر حاجة تانية" يجدد فيها الجسمي تعاونه مع شركة أورنچ مصر، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع علي فتح الله، والتي طرحت عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube والذي كان للأغنية أثر جيد على الجمهور وحاصة بعد النجاح الساحق الذي حصدته أغنية "ودي سنة الحياة" التي طرحت في نفس الحملة الإعلانية في رمضان الماضي والتي حققت نجاح باهر.
     
  • سر الشعادة
    وتحمل الأغنية الثانية التي تعاون بها الجسمي مع «ماونتن فيو» عنوان "سر السعادة"، حيث تحمل رسالة اجتماعية عائلية في كلماتها التي حملت توقيع الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان الملحن أحمد فرحات، توزيع ومكساچ وماستر للموزع الموسيقي "توما"، وقد طرح الفيديو كليب الذي صوّر عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube، من إخراج عمر هلال.
حسين الجسمي تريند رمضان أعمال

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