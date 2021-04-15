الخميس 15 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الزراعة يكلف بالتواصل مع المزارعين في حقولهم

وفد معهد وقاية النبات
وفد معهد وقاية النبات مع المزارعين

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل المباشر مع المزارعين والتوجه إليهم في حقولهم.

وأقام معهد بحوث وقاية النباتات عدد من المدارس الحقلية للمزارعين، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالدقهلية خلال مارس وأبريل 2021.


وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، بأن هذه المدارس الحقلية تمثل أحد الوسائل الإرشادية التى يقوم بها المعهد لخدمة المجتمع الزراعي ولها أهمية كبيرة للمزارعين والمهندسين الزراعيين في مجال مكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية، من خلال التعرف على أهم الآفات الحشرية والحيوانية التي تصيب المحاصيل الزراعية وأعراض الإصابة التي تميز كل آفة وأفضل الطرق لمكافحتها ومعرفة كل ما هو جديد وحديث فى هذا المجال، واشتملت المدارس الحقلية على واحدة على محصول القمح بمركز دكرنس وأخرى على محصول الفاصوليا بمركز بلقاس وثالثة على محصول الكوسة بمركز ميت غمر. 

وأوضح أنه شارك بها عدد من المزارعين بالإضافة لمجموعة من المهندسين الزراعيين، حيث تم التعرف عمليا على أعراض الإصابة بأهم الآفات التي تصيب هذه المحاصيل وكيفية التمييز بين أنواع الآفات المختلفة وكيفية مكافحتها بالطرق الصحيحة والتوقيت المناسب لمكافحتها؛ وإلقاء الضوء على القواقع والقوارض التي تصيب المحاصيل الزراعية وطرق مكافحتها؛ بالاضافة إلى معاملات ما بعد الحصاد لوقاية المحاصيل من آفات الحبوب المخزونة خاصة محصول القمح، وأشرف على تنفيذها المهندس فوزى الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور نبيل غانم رئيس فرع المعهد بالمنصورة.

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