«التموين» تستلم محصول بنجر السكر من المزارعين بالباركود

ورفع كفاءة تشغيل «الدلتا لبنجر السكر» إلى 21 ألف طن يوميا

أجرى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، زيارة اليوم الخميس، لمصنع شركة «الدلتا لبنجر السكر» بمحافظة كفر الشيخ.

وتفقد الوزير خطوط ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 21 ألف طن بنجر يوميا، وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر.

رافقه خلال الزيارة، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر .

وجاء التطوير في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة.

وشهد مصنع شركة الدلتا للسكر عمليات تطوير وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل من 14 ألف طن بنجر يوميا إلى 21 ألف طن بنجر.

وتفقد الوزير بوابات التعقيم بمصانع شركة الدلتا للسكر، للاطلاع على إجراءات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا للعاملين والزائرين بالمصانع.

كما اطلع على أعمال موازين البنجر، وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكتروني والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية فى الأوزان ومنعا لأي تلاعب.

كما تفقد الوزير معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السري وإرسال البيانات إلى غرف التحكم الآلي كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الآلي (D.C.S) والاطلاع على عملية الضبط الآلي للتشغيل والربط الالكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل/ الطبخ / النافضات، والتأكيد على تنفيذ تعليمات الوزير بالتحديث بالبرمجيات الالية لتقليل الخطأ البشري اثناء التصنيع وضبط أي حيود بالعمليات الصناعية مع الاهتمام بالرقابة الصناعية وترشيد الطاقة .



كذلك تفقد عنبر تعبئة السكر للتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقته للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق إجراءات صحة وسلامة الغذاء والاطلاع على شهادات الجودة الحاصل عليها الشركة من " عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ( F D A ( U.S. وإعتماد الأيزو ( 45000:2018 ) واعتماد الايزو ( 22000:2005 ) وكذلك فتح مناشئ جديدة للتصدير مثل اعتماد "لب البنجر " المنتج للتصدير للصين .

وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية تحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع خاصة سلعة السكر لسد فجوة الاستيراد من الخارج .

وأوضح أنه تم تطوير وتحديث خطوط الانتاج بمصنع الشركة ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألفا إلى 21 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا.

وأضاف أن موسم إنتاج السكر المحلى من البنجر يبشر بالخير هذا العام، نظرا لزيادة المساحة المنزرعة بنجر سكر هذا العام على مستوى الجمهورية إلى 640 ألف فدان، وأنه بجانب إنتاج السكر السائب المحلى من البنجر، تقوم شركة الدلتا للسكر أيضا بإنتاج السكر المكعبات لاستخدامه فى الفنادق وكذلك فى التصدير للخارج، وأن الكفاءة الانتاجية للشركة فى إنتاج السكر المكعبات تبلغ سنويا 20 ألف طن سكر، كما أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب هذا الموسم تقدر بـ 350 ألف طن بزيادة نحو 60 ألف طن عن العام الماضى.

ولفت إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت إشراف وزير التموين .