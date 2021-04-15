صومعة سدس ببني سويف تبدأ استلام القمح من المزارعين (فيديو)

وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

بدأت صومعة سدس لتخزين القمح بمركز ببا جنوب بنى سويف، اليوم الخميس، في استقبال القمح المحلي لموسم 2021 من المزارعين فى أول أيام الموسم والذى يستمر لمدة 3 أشهر، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام محصول القمح من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 4 مساءا خلال شهر رمضان.

وتتكون اللجنة برئاسة عضو من وزارة التموين، وتضم في عضويتها مندوباً من سلامة الغذاء، وآخر من وزارة الزراعة، بالإضافة إلى مندوب من جمعية القبانين وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد.

- إجراءات استقبال القمح



وقال الدسوقي إبراهيم، نائب مدير صومعة سدس، إنه بدأ ،اليوم، استقبال توريد محصول القمح لموسم 2021 داخل الصومعة، حيث يتم فرز السيارة ويتم الدخول لاختبار مرحلة درجة الرطوبة وفي حالة وجود درجة الرطوبة أقل من 12، يتم دخول السيارة إلى الميزان وبعدها نبدأ في تفريغ القمح في نقرة الصومعة وبعدها يتم دخول السيارة إلى الميزان أيضاً.



واوضح نائب مدير صومعة سدس لـ "الدستور"، أنه يتم تحديد درجة القمح والتي قامت وزارة التموين بتحديدها بسعر 725 جنيهاً للأردب درجة النظافة 23,5 قيراط، و 715 جنيهاً للأردب درجة النظافة 23 قيراط، و705 جنيهات للأردب درجة النظافة 22,5 قيراط، مؤكدا أن الصومعة تعمل بأحدث أجهزة عالمية في نظام تكنولوجيا حديثة داخل مصر.

- تفاصيل سعة وتجهيزات الصومعة

و تعتبر الصومعة من المشروعات التنموية بالمحافظة والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس في مايو2017، و يتم تخزين الأقماح المحافظة داخلها وتتكون الصوامع من 12 خلية معدنية سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن بسعة 60 ألف طن، بعد أن تم تجهيزها بأحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم والتي تطبق نظم حديثة في إدارة ومراقبة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي.

استقبال القمح بصومعة سدس

استقبال القمح بصومعة سدس

استقبال القمح بصومعة سدس

استقبال القمح بصومعة سدس