لمواجهة الملوحة.. تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة

تستمر وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ خطة تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى تقييم حالة الآبار الجوفية والمصارف والبرك ومحطات الرفع وغلق الآبار العشوائية، تمهيدًا للبدأ فى الإجراءات التنفيذية لتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة.

وواصلت وزارة الموارد المائية والري، الخميس، خطة لتنمية واحة سيوة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة، تتضمن صيانة عدد من الآبار الوزارية ضمن عملية إحلال وتجديد الأجزاء الظاهرة للآبار الوزارية وغلق الآبار العشوائية، وتعلية وتقوية وتدعيم الجسر الواقي لمصرف انصراني، بجانب ستكمال أعمال التطهير لمصرف العزيزية ومصرف اغورمى ،وذلك للحد من ازمة مياه الصرف الزراعي.

كما تابعت الإدارة العامة للموارد المائية والري بواحة سيوة، صيانة وحدة الكمنز بمحطة بهي الدين وإعادتها إلى العمل وفتح مصرف "انصراني" على بركة سيوة مباشرة لخفض منسوب المياه وتعلية وتدعيم جسر مصرف “نزال” بمنطقة غازي ببهي الدين، واستمرار أعمال التنمية لبئر "الشحايم" الإنتاجي العميق ضمن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى.

وأوضح وزير الرى ، أنه تم البدء في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل"، حيث جارى العمل فى تعليه وتدعيم وتكسية الجسور المشتركة بين المصارف وبركة سيوة، للتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعي بالواحة.

كان وزير الموارد المائية والري، قام بزيارة لواحة سيوة في شهر أكتوبر الماضي، حيث تم عقد إجتماع مع شيوخ القبائل، وزيارة كافة المواقع وبحث المشكلات بالواحة، تلى ذلك وضع خطة لتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة تحت مسمى مشروع "تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة"، كما تم عمل إصلاح هيكلى لإدارات الرى بالواحة بدمجها فى إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذى يسمح بإدارة منظومة الرى والصرف بشكل متكامل ومنعًا لتشتت المسئوليات.