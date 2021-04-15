«نفسية الصائم».. كيف تتفادى مشكلات التوقف عن الكافيين في رمضان؟

شرح الدكتور علي عبد الراضي، استشاري التأهيل والعلاج النفسي، طريقة تفادي مشكلات التوقف عن مشروبات الكافيين في أول حلقة من برنامج «نفسية الصائم»، عبر منصة «الدستور».

التوقف عن مشروبات الكافيين

فمع أول أيام شهر رمضان، يبدأ الصائمون في القلق والتوتر وفي أحيان آخرى تصل مع البعض إلى الصداع الشديد، بسبب توقفهم عن مشروبات الكافيين مثل مشروبات القهوة والشاي، كما الحال مع المدخنين الذين لا يدركون السيطرة على ضبط مشاعرهم وحالتهم النفسية في نهار شهر رمضان الكريم، وغيرها من المشكلات التى تواجه الصائمين فى فترة الصيام.

برنامج نفسية الصائم

وهو ما نسعى من أجل البحث عن حلول لها عبر برنامجنا «نفسية الصائم» الذي نستضيف خلال الدكتور علي عبد الراضي، استشاري التأهيل والعلاج النفسي، حيث يقدم لنا روشتة لتفادى مشكلات التوقف عن مشروبات الكافيين، فى أول حلقة من برنامج "نفسية الصائم".

ماذا يسبب انسحاب الكافيين فى الجسم؟

يسبب انسحاب الكافيين فى الجسم، للعض الأشخاص صداع حاد، بسبب الانقطاع عنه فجأة ودون سابق إنذار، مما قد يؤدي لتوسع الأوعية الدموية بشكل مفاجئ وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ بشكل كبير، وهو ما ينتج عنه الالام وصداع فى الرأس، ولكن سرعان ما يختفي هذا النوع من الصداع مع الوقت، حينما يبدأ الجسم بالتكيف مع غياب الكافيين.

كيف يمكنك تفادى الصداع فى أول أيام رمضان؟

كما ينُصح بضرورة التخفيف من شرب القهوة بعد الإفطار، لتجنب الصداع القاتل فى نهار شهر رمضان، وبالنسبة للمدخنين يجب أن تعلم أن الصيام وعدم تدخين السجائر يؤدي إلى حدوث قلة تركيز وعصبية شديدة مما يحفز الصائم على تدخين كميات أكبر بعد الإفطار، وهذه طريقه خاطئة وضارة للجسم، يجب تقليلها قبل رمضان تدريجيًا، ويفضل الاقلاع نهائيًا لما تسببه من أمراض.

فإذا كنت ممن يتناولون الكافيين، كالشاي والقهوة والنسكافيه والكابتشينو، خاصة، في الفترة الصباحية بشكل منتظم، يمكنك الاستماع إلى نصائح دكتور على عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، لنفسية وصحة أفضل.