القبض على صيدلي ومساعده تخصصا فى تجارة المخدرات بالساحل

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة صيدليًا ومساعده تبين من التحريات قيامهما بالاتجار في الأقراص والعقاقير المخدرة بمنطقة الساحل.

كانت قد وردت معلومات من مصادر سرية لإدارة المخدرات بقيام صيدلي وصاحب الصيدلية بالاتجار فى الأقراص المخدرة.. بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم تتبع نشاط المتحرى عنهما، وتبين قيامهما بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات وترويجها على عملائهما، متخذين من صيدلية الأول الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم استهدافهما وضبطهما داخل الصيدلية، وضبط 4685 قرصا وأمبولا مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع- 15 قرصا مهربا ومجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة- طبنجة صوت و3 طلقات صوت- مبلغ مالى- هاتفى محمول.. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية من مخدرى الهيروين والآيس و2 ميزان حساس ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة مع شخصين، «لأحدهما معلومات جنائية».

كما تم ضبط 10 طرب لمخدر الحشيش وسلاح أبيض ومبلغ مالى وهاتفى محمول مع شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المؤثرة وهاتف محمول ومبلغ مالى مع أحد الأشخاص «له معلومات جنائية».

وفي أسيوط، تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى مع شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها المكثفة بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافيتريات على مستوى الجمهورية لضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، وقامت بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافيتريات على مستوى الجمهورية.