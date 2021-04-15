«كرم المنايفة».. شباب «شما» يدشنون حملة لإفطار الصائمين على الطريق الإقليمي

شباب أشمون بالمنوفيه يضربون أروع الأمثال في إفطار الصائمين المسافرين

حرص مجموعة من شباب محافظة المنوفية على إفطار الصائمين، حيث دشن مجموعة من شباب «شما» حملة لإفطار الصائمين على الطريق الإقليمي للسنة الثالثة على التوالي.

وقال «أحمد شوقي» رئيس الحملة، إنهم يطعمون حوالي 300 صائم يوميًا، مضيفا «نقدم لهم علبة عصير وزجاجة مياه وكيس بلح وكلها طبعا بمساعدة أهل الخير ومعظم المجموعة بتشارك في الحملة بتصعد على الطريق الإقليمي قبل المغرب بحوالي 15 دقيقة وبيتم توزيع الوجبات كلها في الزمن ده بس.. الحمد لله ماشيين بخطى ثابتة ودعوات الناس بتحمينا».

وأضاف أن الشاب المتواجدين على الطريق هم مجموعة كشفية في شما اسمها مجموعة القمر الكشفية بالمنوفية «شما» بدأت عملها منذ ٨ سنوات، وتشارك في أكثر من عمل خيري.

وأوضح أن من ضمن نشاطات المجموعة حملة تنظيف المقابر وتعقيم القرية ضد فيروس كورونا ومازالت حملة التعقيم مستمره إلى الآن.