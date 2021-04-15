الحلقة الثانية من «سوق الحرير 2».. فادي صبيح يبتز بسام كوسا

استمرار تصوير المسلسل بالتزامن مع عرضه

يستمر الإيقاع السريع والأحداث الساخنة في الحلقة الثانية من الجزء الثاني، لمسلسل "سوق الحرير" والذي حقق نجاحا كبيرا في موسمه الأول.

- أحداث الحلقة الثانية

يقتحم كل من شحادة الذي يلعب شخصيته فادي صبيح، وعيد الذي يلعب دوره مجد مشرف المستشفى ويقومان بتهريب زياد الذي يؤديه مؤيد الملا، وتزوير شهادة وفاة باسمه بمساعدة فؤاد الذي يلعبه علاء قاسم، و في نفس الوقت يبتز شحادة عمران الذي يلعبه بسام كوسا من أجل الافراج عن ولديه، كما نكتشف أن عمران هو من أطلق النار على زياد وطلب منه عبد الله إخفاء ذلك.

وتبدأ التحضيرات لمعرض دمشق الدولي من قبل مصنع عمران ليؤكد هذا نجاح رهان الأخوين الأخوين بسام ومؤمن الملا على سوق الحرير وأحداثه المثيرة منذ الموسم الأول، و كانت الحلقات قد بدأ عرضها منذ أمس عبر شاهد وعبر قنوات MBC .

- استمرار تصوير المسلسل بالتزامن مع عرضه



وعلى صعيد أخر يقترب المخرج المثنى الصبح من إنهاء تصوير مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني الناجح “سوق الحرير”، و من المتوقع أن يستمر تصويره عدة أيام في شهر رمضان، وكان العمل قد حقق جزأه الأول نجاحا نقديا وجماهيرية كبيرا.

صناع مسلسل سوق الحرير 2

المسلسل من إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين بسام ومؤمن الملا، وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية من أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل.

و العمل سيتواصل عرضه على MBC في رمضان، فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.