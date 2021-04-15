نقيب المهن الموسيقية.. تصريحات قادت هاني شاكر إلى «الترند»

منها أن النقابة بها مسجلين خطر وعلاقته بـ«شاكوش»

تصدر اسم نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، قائمة الترند للأكثر بحثًا عبر محرك البحث "جوجل" في الساعات الماضية، وذلك عقب إذاعة حلقته من برنامج "شيخ الحارة والجريئة الجزءالثاني" والذي تقدمة الإعلامية إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس".



- حسن شاكوش من عدو لحبيب



عبر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن حبه لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، قائلا: “كان عدوا لي والآن حبيب، كما أنه عبر عن تقديره لصورة عبد الحليم حافظ بأنه حبيب الملايين وأنه انجذب للفن في فترة غناء عبد الحليم حافظ، وتقديره للمطربة سميرة سعيد قائلا:"حبيبة كل الفنانين وليس لها أي أعداء".

- عمرو دياب أنجح فناني جيله



و أضاف المهن الموسيقية، في حواره أن الفنان عمرو دياب نافس الأجيال الجديدة وأكمل الغناء واستمر نجاحه لفترات طويلة، كما أنه كان ناجحا في اللون الغنائي الخاص به لفترة طويلة، موضحًا "عمرو دياب أنجح مغني في جيله ويمتلك ذكاء في إدارة عمله، والتعامل مع السوشيال ميديا والتسويق لأعماله، كما أن أغنية "بتحبيه" قد غناها الفنان عمرو دياب، معقبًا عمرو دياب غناها وجربها.. وأنا غنتها وعمرو مغنهاش تاني".



- رده على إيمان البحر درويش

وعن عدم رده على إيمان البحر درويش لاتهامه للنقابة بالفساد، قال أنه رد عليه وتم إصدار بيان من قبل المجلس، كما أن إيمان البحر درويش دائمًا ما يتحدث عن فساد في النقابة، قائلا: "كان في غلطات في النقابة واتمسكت".

- لم يجر عملية تجميلية



و قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه لم يخضع لعمليات التجميل، مؤكدًا أن حديث البعض عنه عبارة عن كلام مرسل ولا حقيقه له، مضيفا أنه لم يجر أي عمليات تجميلية قائلًا: "جربت البوتكس مرتين.. وأما الناس بيشوفوني محافظ على نفسي فاهمين إني بعمل عمليات تجميل".



- لم يكسب أموالًا من الفن

وحول الاتهامات الموجهة إليه بأنه بخيل، عقب "أنا مش بخيل ومعرفش مين اللي قالوا، تعالوا شوفوا البيت عندي"، مشيرا إلى أنه لم يكسب أموالًا كثيرة من عمله بالفن، موضحًا أن الفن في فترات غنائه لم يكن بأجور عالية مثل الوضع الحالي.



- يوجد بالنقابة مسجلين خطر



وكشف أنه فوجئ بأن نقابة المهن الموسيقية تضم أعضاء مسجلين خطر، متابعًا:"أنا تفاجأت بالموضوع ده، وجدت عازفين واتشطبوا، وهاجموني في بداية عملي كنقيب".



وعن مساعدته للفنان وائل جسار في خروج دولارات من المطار، قال: "كان عنده مشكلة في المطار خارج بدولارات وحلينا المشكلة وما اتعملش محضر".